 

Мнение: Когда IT-ишник стал шпионом?

31.07.2023, 9:50, Разное
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26 июля Мосгорсуд огласил приговор в отношении Ильи Сачкова, основателя и совладельца международной компании Group-IB, работающей в сфере информационной безопасности. Бизнесмена признали виновным в совершении государственной измены и по статье 275 УК приговорили к 14 годам колонии строго режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

С Ильей Сачковым я познакомился еще в 2011 году в  Тушинском районном суде Москвы. Он проходил в качестве эксперта по уголовному делу в отношении Павла Врублевского. А инициатором этого уголовного был начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ, полковник ФСБ Сергей Михайлов. Тот самый Михайлов, которого Врублевский еще в 2010 году обвинял в госизмене. И которого в конце февраля 2019 года приговорили к 22 годам колонии строгого режима именно по ст. 275 УК, за государственную измену. Свидетелями по этому уголовному делу были и Сачков, и Врублевский.

26 июля 2023 года Сачкова приговорили к 14 годам колонии, Врублевский – сейчас тоже в СИЗО, уже полтора года….

А в  феврале 2019 года Сачков был в Кремле. Его и других лучших молодых бизнесменов принял президент России Владимир Путин.

А я как недоумевал после ареста Ильи Сачкова в сентябре 2021 года, так недоумеваю и сейчас, после оглашения приговора, как его пропустили в Кремль на встречу с президентом России? Дело в том, что в феврале 2019 года он уже был в оперативной разработке ФСБ.

Публикация «Новой газеты» от 29 сентября 2021 года.

Публикация «Новой газеты» от 27 июля 2023 года:

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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