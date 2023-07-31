Офисная мода на август 2023: главные особенности и секреты составления нарядов на последний месяц лета

Офисная мода продолжает развиваться и адаптироваться к современным тенденциям. В августе 2023 года мы увидим больше разнообразия и экспериментов. Офисный стиль во многом зависит от дресс-кода, который необходимо соблюдать. Вы всегда должны помнить об этих правилах и строго следовать им, чтобы избежать неприятностей.

Костюм с шортами

Если вам разрешено носить шорты или короткие платья, создайте образ в стиле офисный кэжуал. Монохромные костюмы с шортами сейчас очень модны. Таким способом можно быть стильным и соблюдать этикет, ведь шорты в этих костюмах не самые короткие. Обычно они чуть выше колена и больше похожи на шорты-бермуды. Добавьте аксессуары, которые вам нравятся, но не переусердствуйте.

Юбка-миди

Для теплых летних дней в офисе можно выбрать атласную юбку-миди, минималистичный топ черного или белого цвета (в зависимости от настроения) и блейзер, который вы можете снять, когда захотите. Что касается обуви, этот наряд хорошо сочетается с небольшими кедами, которые очень удобны для длительного рабочего дня.

Летнее черное платье

Можно ли носить черные платья на работу летом? Конечно, да, если они соответствуют офисным правилам. В последнее время очень модны платья-комбинации, ведь, как известно, мода 90-х возвращается в полную силу. Черное макси-платье на тонких бретелях будет отлично смотреться с черными лоферами. Единственное правило здесь заключается в том, что ваш вырез не должен быть слишком глубоким. Вы можете взять с собой льняной блейзер или тонкий шарф, чтобы накинуть его поверх платья, если станет немного прохладнее.

Джинсы

Что надеть в офис по пятницам? Конечно, всю неделю мы предпочитаем повседневную одежду, но поскольку пятница – наш любимый день недели, мы можем расслабиться и попробовать надеть что-то не столь элегантное. Наденьте мешковатые джинсы, свою любимую винтажную футболку и шлепанцы, подходящие для работы. Вы будете выглядеть как шикарно, так и непринужденно, потому что никогда не ошибетесь с таким нарядом.

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Кроссовки

Считаете ли вы, что женщины в офисе должны ходить только на каблуках? Это в прошлом! Опять же, мы должны напомнить, что это зависит от этикета, установленного на вашем рабочем месте. Если у вас нет строгого дресс-кода, вы можете носить кроссовки с деловой одеждой и при этом выглядеть шикарно и уместно. Модель кроссовок также важна, ведь не каждая из них будет хорошо смотреться с вашим деловым нарядом. Тем не менее, есть несколько брендов, из которых вы можете выбрать подходящую модель, и которые будут хорошо смотреться жарким летом.

Прогнозируют, что в последний летний месяц будут популярны яркие цвета, такие как желтый, оранжевый и зеленый. Также будут актуальны пастельные тона: розовый, голубой и сиреневый.

Стоит ожидать появления новых материалов, таких как кожа, замша и деним. Они будут использоваться для создания более стильных и современных образов.

В целом, можно увидеть больше женственных и элегантных образов, а также более неформальных и удобных. Надеемся, что эти советы помогут вам подготовиться к августу 2023 года и создать свой уникальный образ для офиса.