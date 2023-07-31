 

МОК разрешил спортсменам приветствовать друг друга римским салютом

31.07.2023, 9:33, Разное
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Международный олимпийский комитет позаботился о том, чтобы на спортивных соревнованиях в рамках Олимпиады больше не было неловких ситуаций, когда отдельные спортсмены в нарушение спортивной этики отказываются от рукопожатий с соперниками.

Отныне равноценным приветствием будет считаться римский салют.

Это старинный жест, которым пользовались ещё древние олимпийцы – они салютовали толпе, приветствуя людей подобно римским императорам. Чаще всего спортсмены делали так в XX веке, затем популярность жеста резко упала. Впрочем, это не мешает использовать его отдельным итальянским и испанским футболистам.

Глава МОК Томас Бах, комментируя решение исполкома, назвал сложившуюся ситуацию «удачным случаем, чтобы вернуть добрую традицию». Он предупредил, что спортсмены, которые откажутся салютовать сопернику в ответ, будут дисквалифицированы за игнорирование регламента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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