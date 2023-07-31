Российский рынок кибербезопасности планируют увеличить до 559 млрд рублей к 2027 году

Объем российского рынка кибербезопасности достигнет 559 млрд рублей к 2027 году, согласно прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), представленному на форуме РФ — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля. Ожидается, что рынок будет расти со средним темпом в 24% ежегодно.

Несмотря на уход западных вендоров и усилия по импортозамещению, доля иностранных решений в российском кибербезопасностном секторе к концу 2022 года составляла 30%. Однако ЦСР прогнозирует, что этот показатель сократится до 5–8%, и главными игроками на рынке станут предприятия из дружественных стран, в первую очередь из Китая.

Участники рынка кибербезопасности более консервативны в своих прогнозах и ожидают роста на уровне 15–17% в год, отмечает газета “Коммерсантъ”.

По данным ЦСР, в 2022 году рынок информационной безопасности в РФ увеличился всего на 4%, достигнув 193,3 млрд рублей, в то время как глобальный рынок вырос на 11%. Структура поставок оставалась почти неизменной: доля услуг составила 26%, а средств защиты информации – 74% от общего объема рынка.