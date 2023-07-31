Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов

Росстат поделился информацией о сумме общего долга россиян за ЖКУ на основании I квартала 2023 года. Цифры оказались весьма внушительными — в ведомстве не досчитались около 900 миллиардов рублей. Об этом пишет URA.RU.

Аналитики полагают, что одной из явных причин сложившейся ситуации является снижение доходов. Для многих семей огромные траты за коммуналку непосильны, а объем платежей со временем растет, и это сказывается на благосостоянии.

Между тем “Радио 1” уточняет, что сумма долга россиян за ЖКУ за год выросла на 72 миллиарда рублей. Отдельные эксперты, занимающие высокие посты в правительстве, настаивают на том, что некоторые люди просто не хотят оплачивать счета, а финансовая несостоятельность народа здесь не при чем.

Кроме того, еще одну причину образования огромного долга увидели в некорректных действиях управляющих компаний. Как передает портал VSE42.RU, есть подозрения, что эти организации не перечисляют полученные от жильцов деньги.

Заинтересованные специалисты предлагают разные способы решения вопроса. Одни хотят загнать неплательщиков в жесткие рамки, другие — направить им субсидии, третьи — обнулить долг и изменить работу отрасли ЖКУ.