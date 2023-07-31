 

Нигер сделает русский язык официальным вместо французского

31.07.2023, 7:53, Разное
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Пришедшие к власти в Нигере военные объявили о лишении колониального французского языка статуса официального. Его место займёт русский язык, сообщил источник в министерстве образования страны.

Одновременно с этим у берегов страны сел на мель крупный океанический контейнеровоз, на борту которого находится 25 млн учебников русского языка за 1-11 классы, а также книги русских и советских классиков. Владельца судна найти не удалось, и новые власти Нигера приняли решение об экспроприации этих учебников. Внедрять их в школьную программу будут группы из заблудившихся в джунглях туристов с российским педагогическим образованием, общую численность которых оценивают в 110 тыс. человек.

В Кремле заявили, что ничего не знают о решении властей Нигера, но приветствуют распространение русского языка в мире.

– Бог послал нам благословение в виде этого контейнеровоза, – говорит министр образования Нигера, подполковник Семён Лханга. – Я сам учился в РУДН и хорошо помню этот язык, регулярно на досуге перечитываю Тютчева и Фета. Мы уверены, что власти России не имеют никакого отношения к случившемуся, но будем рады, если они временно будут выплачивать жалование заблудившимся педагогам, пока они работают в наших школах.

Напомним, ранее на экскурсию в Нигер отбыла группа из 155 выпускников РУДН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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