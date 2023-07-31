Мнение: Яков Кедми – засланный Казаков?!



Я.Кедми в молодости

Каюсь, ей-богу. Пишу про Якова Кедми с 2014 года (когда это не было мейнстримом и он еще только выступал на израильском ТВ, на “Россию” его еще не приглашали) – но так и не догадался до сих пор просто заглянуть в его биографию в Википедии. А там, оказывается, бездны! Яша – бетонщик-арматурщик! В посольство США ходил как к себе домой!

“Родился 5 марта 1947 года в Москве в семье инженерно-технических работников. Учился заочно в ВЗИИТе и работал на заводе бетонщиком-арматурщиком, поскольку был старшим из троих детей и помогал обеспечивать семью[1].

19 февраля 1967 года пришёл в израильское посольство в Москве и сказал, что хочет эмигрировать в Израиль[1]. Сотрудник посольства Амикам заподозрил, что акция Казакова является провокацией КГБ, поэтому не ответил на его просьбу разрешить ему иммиграцию в Израиль. Спустя неделю Казаков вновь пришёл в посольство, где Амикам снабдил его материалами и бланками для эмиграции в Израиль[4]. 11 июня 1967 года в день, когда СССР объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем в связи с Шестидневной войной, публично отказался от советского гражданства и потребовал предоставления ему возможности выехать в Израиль. В тот же день он пробрался в американское посольство в Москве и беседовал с консулом на тему выезда в Израиль[4]. 20 мая 1968 года Яков Казаков написал письмо в Верховный Совет СССР, в котором осудил политику антисемитизма, потребовал освобождения от советского гражданства и провозгласил себя гражданином Израиля[5]. В обращении к депутатам Верховного Совета СССР он написал: «Я не желаю быть гражданином страны, где евреи подвергаются насильственной ассимиляции, где мой народ лишается своего национального лица и своих культурных ценностей… Я не желаю жить в стране, правительство которой пролило столько еврейской крови… Я не желаю вместе с вами быть соучастником уничтожения государства Израиль…». Его заявление стало первым открытым вызовом такого рода” (Википедия)

Чувствую, что это могло бы быть “ударом под дых” всем отечественным “патриотам”, которые привыкли смотреть Яше в рот (ведь патриоты у нас всегда отчаянные совки). Но не будет. Пока команды не поступит – не будет.

Кедми всегда удивлял своей беззаветной пророссийской и антиукраинской позицией как в вопросе Крыма, так и «вообще». Это все ж очень необычно и крайне льстит самосознанию российских обывателей, измученных постоянными нападками любых других западных экспертов, обычно вообще не склонных даже теоретически ставить под сомнения право Украины на Крым. Я написал тогда, 10 марта 2014 года, такой отзыв на интервью с Яшей: «Все-таки очень прикольный этот израильтянин! Мне чувак нравится, ей-ей! Я, правда, никак не могу понять – а с чего вдруг у него столь явно прорусская позиция? Это ж просто какой-то патриот РФ! У нас-то далеко не все т.н. “государственники” умеют так складно излагать. Эх… даже русскому патриотизму приходится учиться у евреев!»

А на 13-й день (!!) СВО Яша вдруг яростно обрушился – еще до всякого Гиркина с Пригожиным! – на руководство РФ и росармии за то, что… РФ, видите ли, “слишком мягко ведет войну”… и не берет штурмом украинские города! И сделал это прямо в федеральном эфире у Соловьева – который, вопреки обыкновению, ничего не орал в ответ, а только вяло поддакивал. Я описывал это в своем посте от 9 марта прошлого года:

Кедми. «Если в города входить не собирались – то и не надо было начинать Операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь … До сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли! Ну, Херсон… И то!

Уже почти две недели с начала Операции – НИ ОДНОГО города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот: всё, что происходит, только укрепляет власть (действующую? – С.) в городах. Так какой оперативный план был?!

Соловьев (с сарказмом). Мне не докладывали.

Кедми. (с сарказмом) Они что, по библейской легенде, будут ходить кругами вокруг Иерихона и трубить в трубы?!! И ждать, пока власть упадет? Так это легенда! Полтава… Десять дней возле Полтавы гуляют!

Если нет отработанной тактики, желания и намерения брать города – Операцию начинать было бесполезно. Власть находится в городах! Не между городами, не в пригородах. В городах!

И вот ЭТО ВСЁ вызывает вопросы, на которые ответа нет! Так я вижу эту ситуацию сегодня.

Если в ближайшие дни не высаживается десант и не подходит к Одессе – тогда я не понимаю, зачем это надо было… Или что, это всё для того, чтобы признали Крым, чтобы признали Луганскую или Донецкую области (российскими – С.)?? (раздраженно) Да Луганскую область еще до конца не освободили – две недели боёв!!

Славянск еще не освобожден! (с нажимом) ЗА 2 недели?? За 2 недели можно было дойти до Львова и обратно! Начинать Операцию только ради признания Крыма?! (видимо, намек на вчерашние слова Пескова агентству Рейтер – С.) Признание Крыма (российским) – и дальше что? Ни одни санкции не будут отменены!!

Соловьев (поддакивает) Конечно.

Кедми. Какой смысл, что Зеленский скажет: «Ну ладно, черт с вами, я подписываю. Подавитесь Крымом!»?

Соловьев (поддакивает). Да его же парламент это не одобрит! А миру вообще на это наплевать. Он скажет – а мы все равно не признаем (принадлежность Крыма России – С.)

Кедми (распаляясь) Это что, чтобы получить от Зеленского признание Крыма, надо было положить более 500 (русских) солдат? И офицеров?!

Соловьев. И так настроение тяжелое, а ты сейчас своим пессимизмом меня совсем в грусть вгоняешь…»

Отметим, что у бедняги Соловьева “настроение тяжелое” уже прямо с 13-го дня СВО (а то я уж и сам забыл об этом). Видимо, с тех пор оно только хужеет. Но Яша-то каков?! Не слишком ли много, думаю, он себе позволял уже с советских времен – для обычного советского еврея?