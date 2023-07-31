 

Париж грозит жёсткой реакцией на антифранцузские протесты в Нигере

31.07.2023, 7:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время демонстраций в Нигере некоторые протестующие бросали камни в посольство Франции, выкрикивая антифранцузские лозунги, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В ответ на это Париж угрожает вмешаться в ситуацию: канцелярия президента Макрона заявила, что любое нападение на граждан или интересы Франции в Нигере приведёт к незамедлительной и жёсткой реакции.


АР

В связи с антифранцузскими протестами в Нигере Франция угрожает вмешаться в ситуацию в этой западноафриканской стране, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Любое нападение на французских граждан или интересы в Нигере приведёт к немедленной и жёсткой реакции со стороны Франции, сказала в воскресенье президентская канцелярия в Париже.

После государственного переворота, произошедшего в Нигере в последние дни, более тысячи человек в столице страны Ниамее в воскресенье откликнулись на призыв путчистов провести демонстрацию против возможного вмешательства других африканских государств. Поводом послужило кризисное совещание Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и других стран в соседней Нигерии, на котором в воскресенье также обсуждалась ситуация в Нигере.

В ходе демонстрации некоторые люди бросали камни в посольство Франции, выкрикивали антифранцузские лозунги и вывешивали плакаты с надписями «Долой Францию» и «Вон, Франция». Некоторые из демонстрантов вели себя агрессивно, как отметило в воскресенье французское информационное агентство AFP. Несколько протестующих сорвали мемориальную доску французского посольства в Ниамее, топтали её ногами и заменили российским и нигерийским флагами, сообщается в статье.

После военных переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо новые правители также повернулись лицом к России, пишет Der Spiegel. В воскресенье нигерийские силы безопасности применили слезоточивый газ и оттеснили кидавших камни.

Как напоминает издание, в среду нигерийские военные арестовали президента Мохамеда Базума, занимающего свой пост с 2021 года. В пятницу глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым правителем. Он обосновал ухудшением ситуации с безопасностью при Базуме.

Базум стал первым главой государства Нигер, получившего независимость после окончания французского колониального господства в 1960 году, который занял этот пост в результате мирной передачи власти. Помимо других иностранных военнослужащих, в западноафриканской стране расквартировано около сотни солдат бундесвера. По данным французской газеты Le Monde, из Франции прибыло около 1,5 тыс. солдат. До сих пор они действовали совместно с нигерийской армией, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Москвичи могут провести “Лето в парке” с бассейнами

31.07 / В Басманном районе построят детский сад на 200 мест

31.07 / “Машину закрутило и отбросило”: дочь актера Папанова попала в ДТП

31.07 / Минздрав перенес заседание комиссии о включении препаратов в Перечень ЖНВЛП

31.07 / На Открытом шоссе построят дом по программе реновации

31.07 / В День открытия Московского урбанфорума в “Лужниках” пройдет более 100 событий

31.07 / Bо Франции продолжают дорожать овощи и фрукты

31.07 / Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов

31.07 / Американские военные убивали мирных жителей в Сирии, подтвердило очередное фейковое расследование

31.07 / Немецкий министр одобрила исключение китайских стипендиатов из вузов Германии из-за подозрения в шпионаже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика