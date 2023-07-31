Мнение: Об ответке за прилёт по Москва-Сити… Пощады не будет?

Говорят, разъярённые воскресной ночной «передрягой» резиденты #Москва-Сити объявили сбор средств на ответный удар по Киеву. И, несмотря на выходной, насобирали уже на три «Сатаны» в максимальной комплектации. Причём, это ведь офисные клерки ещё не подключились. А там тоже люди не бедные…

Ладно, это был #юмор. Немного «чёрный», но другого сейчас нет.

Однако, кроме шуток, вот что действительно важно в событиях минувшего уик-энда.

Первое. Президент Украины Владимир #Зеленский косвенно признал провал даже плана-минимум нынешнего контрнаступления ВСУ — нанесение военного поражения российской группировке в зоне СВО, которое заставило бы #Кремль до конца года сесть за стол переговоров на украинских условиях. В своём очередном выступлении, помимо традиционной мантры «#Украина становится сильнее», он предупредил сограждан, что предстоящей зимой «#Россия может возобновить атаки по украинской энергетической инфраструктуре и критическим объектам». Тем самым фактически признав, что российские войска не сдадутся и не отойдут на границы-1991, как минимум, до президентских выборов в РФ 2024 года. При этом ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что энергосистема страны разрушена или повреждена на 50%. И прежнего запаса прочности у неё нет. Что означает вероятность намного более тяжёлой зимы, чем прошлая. Впрочем, многое тут зависит для украинцев как от намерений России, так и от гибкости украинского руководства.

Второе. Неприятный для Украины исход начинают признавать и её союзники. Глава Минобороны Италии допустил, что исход «украинского кризиса» определит «политическое решение», а не ситуация на поле боя. Нынешнее контрнаступление, по словам министра, столкнулось с трудностями, а ситуация «зашла в тупик». При этом недовольство конфликтом на Западе растёт, что заставляет людей «забыть о таких ценностях, как свобода и демократия», констатировал чиновник. Пусть это частное мнение министра, но он не одинок. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ранее предупреждавший, что «условия для того, чтобы добиться урегулирования [российско-украинского] конфликта дипломатическим путём, день ото дня становятся всё хуже», дополнил свою позицию тезисом: мол, и санкционная политика #ЕС провалилась, а значит, рычагов давления на Россию всё меньше. А на памятном жителям бывшего #СССР «голосе Госдепа» — признанном в РФ иноагентом «Радио Свобода» появилось мнение, что «”жертвам агрессии” [не раз в мировой истории] приходилось мириться с… территориальными потерями в пользу более сильного противника, чтобы сохранить главное — своё независимое существование, а значит, и собственное будущее». Возможно, его высказал кто-то из гостей студии, и оно не совпадает с мнением редакции, но слова такие прозвучали. Правда, в прошлом году тоже было много намёков на «компромиссы» и «размены»…

Третье, и это более серьёзно. #Украина со следующей недели начнёт переговоры с #США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Эти гарантии действуют до обретения Украиной членства в #НАТО, что является самой надёжной гарантией безопасности», — заявил он, уточнив, что речь идёт о двустороннем документе. По его словам, такие гарантии представляют собой «чёткие, конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать РФ в будущем». И если речь именно о гарантиях в формате некоего, как любят говорить в РФ, юридически обязывающего документа, то вполне понятно, что они могут быть даны лишь по окончании нынешней «горячей» фазы конфликта. Или хотя бы после его «заморозки» в результате новых «Минско-Стамбульских» соглашений. Тогда это способ подсластить пилюлю для Киева.

И хотя «цыплят по осени считают», до которой, впрочем, лишь месяц остался, разве не стал бы такой исход конфликта лучшим выходом из позиционного тупика, в который зашло нынешнее противостояние, и одновременно — лучшим ответом на воскресную эскалацию? Или «Сатана» в «ответку» — намного лучше?

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