Мнение: Перспективы

Вообще, интересные перспективы у всей этой СВО. Даже не знаешь, что выбрать. Если будем побеждать мы – надо ожидать обострения террористической войны похлеще той, что вели чеченцы почти все “нулевые”, причем непонятно откуда прилетающие беспилотники станут, пожалуй, наиболее экзотическим и замороченным вариантом; ну а если вдруг начнут побеждать украинцы – жди ядерной войны, для начала ТЯО, а дальше “как пойдет”…

Как говорится, выбирай, но осторожно; осторожно, но выбирай.

Лично мне оба варианта не нравятся. Но мне и победа не нужна.