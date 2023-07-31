 

Мнение: Перспективы

31.07.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вообще, интересные перспективы у всей этой СВО. Даже не знаешь, что выбрать. Если будем побеждать мы – надо ожидать обострения террористической войны похлеще той, что вели чеченцы почти все “нулевые”, причем непонятно откуда прилетающие беспилотники станут, пожалуй, наиболее экзотическим и замороченным вариантом; ну а если вдруг начнут побеждать украинцы – жди ядерной войны, для начала ТЯО, а дальше “как пойдет”…

Как говорится, выбирай, но осторожно; осторожно, но выбирай.

Лично мне оба варианта не нравятся. Но мне и победа не нужна.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Скандалы: Суды против приватизации

31.07 / Флагман Xiaomi 14 обойдет iPhone 15 по тонкости рамок

31.07 / Минфин РФ: Ослабление курса рубля связано с торговым балансом и спросом на валюту

31.07 / В РФ запустили производство УАЗ «Патриот» с ДВС V8 от Toyota

31.07 / В вашем шкафу уже есть все, чтобы быть на вершине стиля: 5 советов, которые помогут найти эти модные сокровища

31.07 / Делаем скучный классический образ легким и кокетливым: как добавить элементы балетной эстетики к маленькому черному платью

31.07 / Стартовали съёмки седьмого сезона «Клана Сопрано» с помощью нейросетей

31.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Эстонии найдено тело журналиста Бабченко

31.07 / Скандалы: Разобрать на атомы

31.07 / Apple упростит ремонт: iPhone 15 Pro получит титановые грани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика