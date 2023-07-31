 

Монстр озера Шамплейн отобразился на гидролокаторе и оказался похож на длинношеего плезиозавра

31.07.2023, 5:51, Разное
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“Шампи жив!”, – написал капитан рыболовного судна Скотт Тербер, опубликовав в соцсетях снимок с гидролокатора, на котором было изображено странное существо.

Тербер ловил форель на озере Шамплейн, что на границе США и Канады и на его судне был установлен эхолот Garmin Eco Map UHD. Это специализированный гидролокатор с высоким уровнем детализации. Эхолот нужен был Терберу для поисков крупной форели, но в какой-то момент на нем отобразилось нечто куда крупнее и с необычными очертаниями.

По мнению Тербера, его эхолот заснял легендарного морского монстра озера Шамплейн по кличке Шампи или Шамп. По многочисленным описаниям очевидцев, он напоминает шотландскую Несси, такой же длинношеий водный ящер с ластами, похожий на древнего плезиозавра.

Плезиозавр Как и в случае с озером Лох-Несс, многие исследователи посещали озеро Шамплейн, в том числе со специальным оборудованием, чтобы попробовать найти Шампи, но из них всех повезло только криптозоологу из Вермонта Кэти Элизабет, которая в 2022 году впервые “поймала” Шампи на гидролокатер. Однако в ее случае сложно рассмотреть что-то детально, а вот Тербер случайно заснял Шампи “во всей красе”.

По словам Тербера, примерно в 90 метрах от того места, где эхолот зафиксировал подводное существо, плыл крупный косяк рыбы, так что, возможно, это существо направлялось к этому косяку, чтобы перекусить.


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