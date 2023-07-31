Мнение: Отказ от зерновой сделки, рост цен на зерно и борьба против Франсафрики

1. На очередном заседании Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсуждаем окончание зерновой сделки с Западом и тот существенный выигрыш, который в итоге получит Россия. Также мы говорим про драку в американских верхах, уголовные проблемы у президента Байдена, которые ближе к выборам могут стать критичными.

Прикладываю к посту часть фрагмента про зерновую сделку (видео). Выпуск целиком, равно как и остальные выпуски, можно посмотреть на Спонсоре, как обычно (ссылка).



2. Кирилл Стрельников пишет про последствия отказа от зерновой сделки с учётом общих тенденций на мировом рынке зерна и продовольствия (ссылка 1, ссылка 2):



Что касается Украины, то поставки сельхозпродукции после начала СВО оттуда уже упали на 35-40%, а выход России из зерновой сделки может окончательно поставить крест на Незалежной как “главной житнице Европы”. Отчаянно демпингуя до плинтуса, киевские власти зарабатывали на распродаже украинского зерна во время сделки порядка миллиарда долларов в месяц, и этот миллиард в месяц теперь плавно и изящно переместится в карман России.

Но и это еще не все.

Вынужденный дисконт, с которым российское зерно продавалось на рынке, теперь с лихвой компенсируется ростом цен. Взрывообразный скачок цен на акции ведущих российских агрохолдингов и предприятий отражает понимание рынка, кто теперь единолично заказывает музыку. Россия до СВО и так была главным в мире экспортером пшеницы с долей порядка 20%, но на фоне отличных объемов производства злаков мы радостно откусим еще и долю Украины (до СВО — пятое место в мире по экспорту зерна и первое по подсолнечному маслу).

А с учетом того, что Россия в паре с Белоруссией производят половину мировых удобрений, для наших недругов у нас есть нехорошие новости. Россия выращивает почти в два раза больше зерна, чем ей нужно самой, и задушить нас голодом не удастся ни при каких обстоятельствах.

“Золотой миллиард” может сколько угодно трубить о перемогах над Россией, но когда придет время затянуть ремешок на следующую дырочку (а то и две) — вот тогда и выясним, кто к кому придет с протянутой рукой.

По последним отчетам и докладам, цены на продукты в США растут “историческими темпами”. Всего за год цены на еду от производителей в Америке выросли на 17%, что является самым плохим показателем с апреля 1979 года. Количество семей в США, для которых вопрос цен на продукты является решающим, достиг почти пятой части всего населения.

Не лучше ситуация и в остальном мире.

По последним данным Всемирного банка, продовольственная инфляция резко ускоряется выше пороговых значений в 70% стран со средними доходами и в 78,9% самых богатых стран, не говоря уже об остальных. Примечательно, что хваленая западная солидарность, когда речь идет о колбасе, вдруг куда-то испаряется: по данным того же ВБ, сейчас в 37 странах введены ограничения или полный запрет на экспорт продовольствия. Это можно понять: всегда приятнее говорить о сплоченности, монолитности и нерушимости, когда у тебя в загашнике еще есть хлебушек, а у соседей нет.

Но скоро определять, у кого есть хлебушек, будут не они.

К великому удивлению и неудовольствию Евросоюза, США и прочих стран НАТО, в самом санкционном в истории 2022 году Россия поставила рекорд по производству и экспорту зерна — 158 миллионов и 60 миллионов тонн соответственно. Этот год обещает быть несколько хуже: по сообщению главы Минсельхоза Патрушева, мы планируем собрать порядка 123 миллионов тонн зерна с экспортным потенциалом в 55 миллионов тонн. Однако министр немного кокетничает, потому что в статистику не включены цифры новых российских регионов, так что объемы будут серьезно больше.

С учетом этих цифр и на фоне выхода России из зерновой сделки на Западе творится сущая истерия. Видные западные эксперты заламывают руки и стонут, что после фактического выключения Украины из оборота доля России в мировом экспорте пшеницы уже в этом году дойдет до 22,3% (с 20%), а доля Украины с 9,7% снизится минимум вдвое. По сообщению австрийского Института экономических исследований Wifo, “статистика говорит о том, что русские приобретают новые доли на рынке за счет Украины”.

3. Блогер Павел Шипилин рассказывает про развал французской неоколониальной империи, который недавно ускорился в связи с военным переворотом в Нигере (ссылка):

Владимир Путин обещает не просто уважать суверенитет, традиции и обычаи африканских государств, но и помощь в их защите от внешних посягательств. То есть от европейцев и американцев. А эту опасность в Африке с ее недавним колониальным прошлым отлично понимают. И между прочим, сталкиваются с ней по сей день. Хитрую подоплеку финансовых отношений Франции с ее бывшими колониями недавно раскрыла «Альтернатива».

Проект Франсафрики — это прежде всего зона колониального франка. Париж получил исключительное право эмиссии денег для целого ряда африканских стран. Точнее, их 14: Бенин, Буркина-Фасо, Кот д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Камерун, Республика Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Центрально-Африканская Республика, Чад.

«Эмиссию франка фактически ведет Банк Франции, гарантирующий африканским странам валютную конвертацию франка в евро по фиксированному курсу, что выгодно, учитывая стабильный африканский хаос. Зато взамен на это страны Африки разместили 65 процентов своих валютных резервов на счете в Казначействе Франции. Более того, Париж имеет право корректировать экономический курс африканских стран, а также не обязан даже информировать эти страны, как управляет их счетами и какие доходы с этого получает.

Эта экономическая кабала настолько очевидна, что вице-премьер и министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо несколько лет назад открыто заявил: «Без эксплуатации ресурсов Черного континента Франции удалось бы занять в лучшем случае 15-е место в списке самых больших экономик мира, а не шестое, как сегодня».

Как говорил старик Ротшильд: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы».

Совершенно очевидно, что этот куш Франция без боя не отдаст, иначе сама рискует превратиться в страну если не третьего, то где-то второго мира. И весь Запад обязательно вступится за свою верную союзницу — в конце концов, практически все страны Европы и США тоже тайно кормятся со своих бывших колоний. Это и есть «мир, основанный на правилах».

Осознают ли африканцы, что не смогут сопротивляться по сути без оружия и без чьей-либо помощи? Безусловно. Пример Ливии говорит сам за себя.

Но есть еще один пример — Сирия. Полагаю, именно благодаря нашей решительной и эффективной защите этой несчастной ближневосточной страны, а вовсе не из-за воспоминаний о почившем в бозе СССР, авторитет России как мощной военной силы, способной успешно противостоять сильным мира сего, невероятно вырос. И, конечно, благодаря отпору, который США и их евровассалы получают от нас сегодня на Украине.

Они, конечно, внимательно следят за ходом спецоперации. И болеют за нас всем континентом. Ибо если Россия проиграет, то защитить Африку от ее тайных хозяев будет просто некому.