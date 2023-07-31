5 главных правил удачных покупок на распродаже

Подготовка

к распродаже

Перед началом распродажи определитесь с тем,

что именно вам нужно. Лучшим решением станут ревизия гардероба и составление

списка недостающих вещей. Не обязательно покупать только то, что вы записали,

но такой ориентир значительно упростит вам жизнь и даст возможность сделать

действительно полезные и нужные покупки. Таким образом вы уменьшаете соблазн купить

что-то, что не подходит вашему стилю или уже имеется в шкафу.

Не всегда скидка на распродаже означает

действительно выгодную покупку. Заранее проведите небольшое исследование и

проследите, как меняются цены на интересующие вас товары в разных магазинах. С

таким подходом вы узнаете, сколько в реальности сэкономили, и избежите обмана

со стороны недобросовестных продавцов, которые намеренно завышают стоимость

изделий перед распродажей.

Еще одно правило, которое поможет сберечь

бюджет в период сейлов – выделить конкретную сумму на обновки и не выходить за

ее рамки. Чтобы не потратить на распродаже больше, чем хотелось бы, берите на

шоппинг ровно столько денег, сколько готовы отдать.

Акцент

на качество

Несмотря на привлекательную цену, не стоит

покупать вещи плохого качества. Обращайте внимание на швы, фурнитуру, состояние

ткани. Чтобы не нарваться на бракованные товары, всегда внимательно изучайте

изделие, прежде чем принять решение о покупке. Более того, во время сейлов вещи

примеряют гораздо чаще, и из-за этого они могут выглядеть уже не так

привлекательно. Лучше вложиться в дорогую, но качественную одежду, которая

прослужит долгое время, чем купить что-то дешевое и ненадежное.

Выбираем

качественные ткани

Лен – это натуральное волокно, известное своей

прочностью и прохладной текстурой. Одежда из этого материала прекрасно дышит и

хорошо впитывает влагу. При покупке льняных изделий обратите внимание на

плотность ткани – она не должна просвечивать. При этом качественный лен

отличается однородностью и гладкостью, имеет легкий блеск.

При покупке шелковой одежды обязательно

ощутите ее на ощупь. Качественный шелк должен быть с обеих сторон гладким и не

иметь никаких шероховатостей. Также обратите внимание на то, как сильно

материал мнется: настоящий шелк более мягкий и эластичный, поэтому заломы на

ткани менее выражены.

Вискоза – еще одна популярная ткань, которую

стоит иметь в гардеробе. При выборе одежды из этого материала стоит помнить,

что она должна быть шелковистой и прохладной на ощупь. Кроме того, отдавать

предпочтение лучше вариантам с частым и ровным переплетением нитей. Не

забывайте, что изделия из вискозы требуют особого ухода: ручной стирки и

аккуратной сушки в разложенном виде.

Если вы ищете на распродажах хлопковые вещи,

то важно помнить, что материал должен быть плотным, но при этом не терять свою

мягкость. В отличие от синтетических тканей, он почти не электризуется,

впитывает влагу и не разглаживается после сминания.

Примерка

– залог успеха

Одежда на распродаже может быть иметь

небольшие дефекты, поэтому не поленитесь примерить вещь перед покупкой.

Убедитесь, что она хорошо сидит на вас и подходит по размеру. Не стоит

приобретать вещи на случай, “если я похудею”, так как оценить, как эта вещь

будет смотреться на вас при других параметрах, довольно сложно. Это относится и

к интернет-покупкам: многие магазины предоставляют возможность примерки перед

оплатой, поэтому обязательно оцените одежду на себе.

Инвестиции

в базу

На распродажах можно найти множество стильных

и модных вещей, но особое внимание стоит обратить на те предметы гардероба,

которые относятся к классике. Простые фасоны, нейтральные оттенки, которые

легко сочетать с вашими луками, лаконичный дизайн – такая одежда легко впишется

в ваш стиль и будет актуальна еще долгое время, а значит, покупка оправдает

себя.