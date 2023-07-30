 

Стиль Барби побеждает: как создать образ, который подходит под новую тенденцию

30.07.2023, 23:05, Разное
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Задолго до того как термин Barbiecore был придуман для описания модного тренда, куклы Барби оказывали большое влияние на моду. Впервые они появились в магазинах в конце 1950-х годов в виде голубоглазых красавиц и быстро стали любимицами девчонок. В них особенно привлекали их роскошные наряды.

Несмотря на бесчисленные дебаты вокруг Барби на протяжении многих лет (например, о неестественных пропорциях тела, о восхвалении “чрезмерного материализма”), отрицать культурное влияние этой куклы бессмысленно. По большому счету Barbiecore уже долгое время находится рядом с нами. Этот ярко-розовый цвет, присущий “девчачьей” одежде, представительницы прекрасного пола носят десятилетиями.

Что такое Barbiecore

Вдохновленная китчевыми нарядами куклы, эстетика Barbiecore включает в себя экстравагантные образы, как правило, монохромные, со множеством розовых оттенков и броскими силуэтами, такими как обтягивающие мини-платья в сочетании с туфлями на высокой платформе.

В мире Барби нет предела воображению. Квинтэссенция эстетики Barbiecore – это непримиримо яркий и дерзкий, беззастенчиво веселый и сверхженственный стиль, подкрепленный как ностальгическими, так и современными силуэтами. Но этот тренд выходит за рамки максимализма и ярко-розового цвета. Для многих Barbiecore прославляет женственность, свободу и особ, во весь голос заявляющих о себе, а также использующих свою силу во всех ее формах.

Сегодня, не в последнюю очередь благодаря американской фэнтезийной комедии “Барби”, которая осуществляет победное шествие по экранам всего мира, стиль Barbiecore находится на пике моды. Эту картину сняла режиссер Грета Гервиг, в роли Барби снялась Марго Робби, а в роли Кена – Райан Гослинг.

Эксперты моды предрекают этому стилю еще не один год популярности. Они дают советы модницам о том, как создать образ, который подходит под новую тенденцию.

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Мини-платье

Платье мини розового цвета – это главная фигура в модной империи Барби. Ее призвание – выгодно подчеркнуть длинные стройные ножки его счастливой обладательницы. Нужно отметить, что многих звезд привлекает образ знаменитой куклы. Но, на взгляд модных критиков, наибольшего успеха в его воссоздании удалось достичь двум знаменитостям.

Первая из них – американская актриса и певица Энн Хэтэуэй, а вторая – Джиджи Хадид, американская модель, имеющая палестино-голландское происхождение. В интернете можно увидеть фото этих прекрасных девушек в коротких платьях цвета фуксии с такими же сумочками и туфлями на платформе.

Спорт-шик

Трендовому розовому цвету удалось пробраться даже в спортивный стиль. В этом году его можно наблюдать на многих звездах в их топах, худи, олимпийках, брюках карго и кроссовках. Эта тенденция стала популярной, ведь заниматься спортом необязательно в черном, гораздо приятнее, если на тебе во время тренировки яркая, жизнерадостная одежда.

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Добавить розового в спорт-шик решила Меган Фокс, американская актриса и фотомодель. Она создала тотал-лук из вязаного бра, брюк с карманами, остроносых туфель и шляпы с перьями. А Белла Хадид, американская супермодель, младшая сестра Джиджи Хадид, собрала в своем наряде любимые кукольные цвета, сделав акцент на ремне, отсылающем в эпоху двухтысячных.

Деловой костюм

Пересмотрев свои взгляды на дресс-код, дизайнеры применили цвет фуксии в костюмах и смокингах. Безусловно, носить такие наряды смогут лишь очень смелые девушки, которые уверены в себе. Ведь не каждая готова привлечь к всеобщее внимание столь ярким образом. Но это не касается таких знаменитостей, как супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, королева-консорт, и как Зендая, известная в качестве американской актрисы, танцовщицы, певицы и модели. На официальных мероприятиях эти женщины появились в самых модных костюмах в стиле Barbiecore.

Верхняя одежда

Мы привыкли к тому, что плащи, пальто и куртки, как правило, представлены в классических цветах. Это бежевый, черный, коричневый, темно-зеленый, бордовый. С чем это связано? Во-первых, к ним легче подобрать другие предметы одежды, обувь и аксессуары. Во-вторых, не все готовы выбирать яркие оттенки.

Чего нельзя сказать, например, о Ким Кардашьян, звезде реалити-шоу и предпринимателе из США. А также об американской актрисе и певице Ванессе Хадженс. Обе они обожают находиться в центре внимания, задавая тренды. Поэтому они носят не только розовые платья, но и верхнюю одежду, приковывая взгляды окружающих.

Если вы еще не готовы с ног до головы облачиться в одежду розового цвета, но тем не менее не хотите отставать от моды, вы можете поддержать стиль Barbiecore при помощи ярких аксессуаров, например, сумочки или обуви.


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