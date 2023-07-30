BFM TV – «красиво, но дорого» — Корсика недосчиталась туристов из-за инфляции

Представители туриндустрии на Корсике бьют тревогу: этим летом посещаемость в некоторых сферах упала на 50%, тогда как на этот сектор приходится почти 40% ВВП французского острова. Эксперты призывают срочно спасать турбизнес, который сильно пострадал от инфляции, снизив расходы на транспорт и активнее рекламируя это направление, рассказывает BFM TV.

Вот уже 30 лет Шарль помогает дайверам знакомиться с водами Средиземного моря в бухте города Л’Иль-Рус. Все 30 лет туристов было много, кроме этого лета.

ШАРЛЬ ФЛЮИКСА, управляющий компании Algajola sport et nature: Мы наблюдаем значительное снижение посещаемости по большинству направлений деятельности. Сейчас мы ждём конца августа, чтобы подвести итоги. Пока же мы пользуемся возможностью дать нашим клиентам погрузиться ещё раз, потому что народу мало и есть свободные места.

Виды острова и его бирюзовое море, разумеется, ещё остаются в мечтах отдыхающих, но в этом году планы нарушила инфляция. К тому же, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), стоимость жизни на острове выше на 7 процентов, чем на материковой Франции.

ТУРИСТКА: Корсика — это дорого. Красиво, но дорого. Нам очень дорого обошлась поездка.

ТУРИСТ: Мы всё же пытаемся не отказываться от активностей, однако вместо двух мы, возможно, пойдём в ресторан. Вместо двух лодочных прогулок мы, возможно, ограничимся одной, а потом посмотрим по ценам.

В некоторых сферах посещаемость упала на 50 процентов. Такая тенденция затрагивает все сектора туриндустрии, где рассчитывают, что к концу сезона удастся её изменить.

ДАВИД РОССИ, менеджер гостиницы Davia: Мы надеемся на отдыхающих в августе, потому что именно их каждый сезон большинство. Идеально было бы продлить сезон на предсезонье и послесезонье, чтобы работа была круглогодичной.

Самые тревожные считают, что нужно срочно спасать этот сектор, играющий важнейшее значение в экономике острова. На туризм приходится почти 40 процентов ВВП Корсики.

ПЬЕР НЕГРЕТТИ, председатель гостиничного сектора в отделении Союза гостиничных профессий и индустрий (UMIH) на Корсике: Необходимо, чтобы снизились расходы на транспорт. Сейчас добраться до острова стоит дорого, будь то по воздуху или по морю. Также нужно развернуть большую рекламную кампанию этого направления на национальном и европейском уровне. Если ничего в срочном порядке не предпринять, 2024 год может стать катастрофическим.

Представители туриндустрии готовы на всё, чтобы снова привлечь на эти корсиканские побережья как французских, так и иностранных туристов.

Дата выхода в эфир 30 июля 2023 года.

—