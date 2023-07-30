Spiegel – немецкая экономика сократится в 2023 году, каждый третий немец не ожидает улучшений лично для себя

Второй квартал года прошёл для немецкой экономики хуже, чем предполагалось. Экономисты в Германии теперь прогнозируют спад по итогам 2023 года, при этом, как отмечает Der Spiegel, у правящей коалиции до сих пор нет единой позиции по выходу из кризиса. На фоне таких новостей 36% немцев не ожидают изменения ситуации к лучшему в ближайшее время.



AP

Немецкая экономика не показала роста во втором квартале 2023 года, сообщило в пятницу немецкое федеральное статистическое ведомство. Вместе с негативными показателями начала года, это означает продолжение «технической рецессии», пишет Der Spiegel.

Негативные показатели Германия показала несмотря на то, что эксперты «ожидали, что экономика снова наберёт обороты во втором квартале после зимнего затишья». Бундесбанк, например, прогнозировал рост, отмечая «стабилизацию потребительского спроса», и рост зарплат при одновременном замедлении инфляции. Очевидно, что инфляция всё ещё продолжает сдерживать потребительские настроения, к этому также добавился «сдержанный спрос» на продукты немецкой промышленности из-за границы.

Der Spiegel отмечает, что «согласно экономистам, есть всё больше признаков слабого роста и во второй половине 2023 года». Так, индекс предпринимательской активности снова снизился в июне, третий раз подряд. «Ситуация в экономике Германии становится всё более мрачной», — предупреждает президент мюнхенского Института экономических исследований, Клеменс Фюст. Причины все те же — «всё ещё высокая инфляция и низкий спрос на немецкие экспортные позиции».

Банковские специалисты и экономисты-исследователи теперь исходят из того, что «крупнейшая экономика Европы за год в целом немного сократится». Немецкий Центробанк и Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП Германии в 2023 году на 0,3%. Министры немецкой правящей коалиции, в свою очередь, «по-разному оценили слабые экономические данные за второй квартал».

Министр экономики Германии – Роберт Хабек, указывая на экономический спад, настаивает на введение специальных цен на электроэнергию для промышленных предприятий. В своём пятничном интервью он заявил, что этот вопрос «не терпит отлагательств» и необходимо срочно принять решение, так как «речь идёт о глобальной конкурентоспособности Германии». Der Spiegel напоминает, что Хабек хочет «субсидируемую государством цену на промышленную электроэнергию». На эти цели предлагается потратить €200 миллиардов из Фонда для стабилизации экономики.

С ним, однако, категорически не согласен министр финансов Германии — Кристиан Линднер. Он отвергает перспективу выплаты из стабилизационного фонда и требует вместо этого изменить условия для работы немецких фирм. «В течение как минимум десяти лет Германия проверяла пределы возможностей экономики бюрократией, принятием желаемого за действительное в энергетической политике, социальными расходами вместо инвестиций, чрезмерными налогами и сборами», — считает глава немецкого Минфина.

Между тем, пишет Der Spiegel, новый опрос YouGov показал, что 36% немцев не ожидают экономических улучшений для себя лично в ближайшем будущем. Только каждый четвёртый смотри в будущее с оптимизмом. Наиболее негативно настроены опрошенные между 45 и 54 годами, среди них 40% не видит для себя перспектив. Среди тех, кому от 18 до 24 лет пессимистов тоже почти треть — 32%.

—