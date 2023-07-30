Мнение: О главном враге Украины… Что показал новый «прилёт»?

А густо пошло по Москве-то!

Если первые украинские атаки дронов совершались в прошлом году с интервалом раз в месяц и реже, то в этом «дроноводы» зачастили. Уже третий налёт на столицу за последнюю неделю. Хорошо хоть аппаратов долетают единицы. Но штука такая, что «эффект привыкания» начинает проявляться всё больше.

Не только у москвичей, кстати.

Украинская пропаганда тоже отрабатывает очередной «успех» как-то вяло. Смакует, разумеется, испуг случайных туристов, оказавшихся в неудачное время не в том месте: если кто не знал, деловой район Москва-Сити — это ещё и центр притяжения для гостей столицы, желающих посмотреть на город с высоты птичьего полёта или, на худой конец, сделать селфи в очень футуристичной атмосфере, напоминающей Дубай или лондонский финансовый квартал. Тусовщики там есть даже ночью, даром что многие рестораны и прочие «лаунжи» в башнях работают до раннего утра.

Этой ночью у их посетителей был шанс на уникальные фоточки для инсточки.

В районе 4 часов утра — очень символичное время, ага — пара дронов прилетела в нежилые здания комплекса Москва-Сити, сообщило Минобороны России. Один удар пришёлся в «министерскую» башню IQ-квартала. И он тоже оказался весьма символичным, хотя и не принёс особого ущерба, помимо разбитых стёкол да повреждённой мебели. Дело в том, что эта высотка — обитель Минэкономики, Минпромторга и Минцифры. Самых «либеральных» российских ведомств за исключением, быть может, Центробанка.

И это, повторюсь, символично. Русский либерал, а вовсе не «ватник» — главный враг Украины сегодня. Именно «либералы» спасли российскую экономику от града западных санкций, призванных её уничтожить, а Россию вновь поставить на колени. Именно «либералы» обеспечивают сейчас финансовую составляющую бесперебойной работы отечественного ОПК. И, наконец, именно либералы нацелены на «прекрасную Россию будущего» после того, как всё это кончится, а вот Украина не желает видеть России никакой. Только руины вместо неё и ров с крокодилами по периметру. Тысячи украинских агитаторов на все лады «доказывают», почему это морально, оправданно и необходимо: естественно, либералы, мешающие таким «великолепным планам» для них — первые враги.

Что украинский удар по Москва-Сити, где расположены офисы западных и самых вестернезированных российских компаний и банков, показывает очень выпукло.

Что ж, как скоро украинские власти перейдут от терактов против российских «военкоров» к террору против русских либералов? В этом ведь новый победный план Киева, так?

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