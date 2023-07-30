Мнение: Кедми против Кашина: дебаты века

Очень, можно даже сказать, чрезвычайно редкий пример РЕАЛЬНЫХ дебатов сторонников СВО против ее противников. Обычно все очень тщательно оберегают свои информационные пузыри и стараются никак не пересекаться со своими реальными оппонентами, к тому ж в России этому препятствует и натуральная государственная цензура, которая тщательно следит за тем, чтобы противникам СВО вообще не давали слова. Да и путинские пропагандоны, есть такое впечатление, вовсе не рвутся с кем-то там по-настоящему полемизировать.

И вот – счастливое исключение. Яков Кедми, завсегдатай ток-шоу В.Соловьева на канале “Россия” начиная примерно с 2014 года (то есть уже 9 лет подряд), согласился (!) выйти “на ринг” против Олега Кашина в разговоре “Зачем России война с Украиной”. Причина, скорее всего, чисто географическая: оба “полемиста” в России не живут. Кашин у нас давно в эмиграции в Лондоне, Кедми в эмиграции в Израиле еще с более давних пор. То есть обоим в какой-то степени плевать на росцензуру – только поэтому дебаты и состоялись.

Кто не знает Олега Кашина – он бывший журналист “Коммерсанта” и бывший ведущий автор лучшего российского еженедельника в 21 веке “Русская жизнь”. Кроме того, Кашин в определенном роде уникальная фигура, поскольку он “забанен” сразу и в России, и на Украине: в РФ его объявили “иноагентом”, а Украина его внесла в список “Миротворец”, и ему запрещен въезд на Украину.

В общем, хороший прецедент.

По содержанию: безусловно, могло быть лучше. Кашин – прекрасный журналист, отличный и острый интервьюер, но именно это его и подвело в данном случае. Он не понял, что дебаты – это все-таки не интервью, это в принципе другой тип разговора. Кашин фактически превратил “дебаты” в очередное свое интервью, целью которого было “вывести оппонента на чистую воду”.

Вывести Якова на чистую воду ему, конечно, удалось – но тут невелика заслуга, с ним, как и со всей этой соловьевской братией, в принципе все ясно и так. Олег недооценил свою “перемену участи” – потому и сам в определенной степени “провалился” в этом взаимодействии. Подвела привычка к подчиненному как бы “по определению” положению журналиста, который всегда должен быть в тени “спикера”.

Было бы это интервью – мы б ему аплодировали за “раскрытие характера персонажа”; но поскольку это были дебаты, ему самому надо было четко, развернуто и по возможности КРАСИВО заявить свою позицию – то есть, по смыслу, обосновать, почему России НЕ НАДО БЫЛО начинать эту войну (а желательно – и сказать, что надо было сделать ВМЕСТО этого, в частности, с теми же ДНР/ЛНР и Крымом).

То есть Кашину надо было говорить с Яковом как политик. А он то ли не смог, то ли не догадался, что “так можно”.