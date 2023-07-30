 

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине до 15 ноября

30.07.2023, 20:45, Новости дня
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Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации до 15 ноября. Как передают «Украинские новости», в пояснительной записке к законопроектам отмечается, что их принятие «будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооружённой агрессии РФ против Украины».


AP

Владимир Зеленский предлагает Верховной раде продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации с 18 августа на 90 суток, до 15 ноября. Как передают «Украинские новости», об этом говорится в законопроектах №9532 и №9533, зарегистрированных в Раде 26 июля.

Законопроект №9532 предусматривает утверждение указа президента №451 от 26 июля «О продлении срока действия военного положения на Украине», согласно которому срок действия военного положения продолжается с 05:30 18 августа 2023 года на 90 суток.

Законопроект №9533 предусматривает утверждение указа президента №452 от 26 июля «О продлении срока проведения общей мобилизации», согласно которому срок проведения общей мобилизации продлевается с 18 августа на 90 суток.

В пояснительной записке к законопроектам отмечается, что их утверждение «будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооружённой агрессии РФ против Украины».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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