Отказ Хантера Байдена признавать вину поставил Министерство юстиции США под удар

Хантер Байден передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия, пишет Fox News. Судья приостановила сделку о признании вины, что могло позволить Хантеру избежать тюремного заключения. Отвергнутая сделка ставит под удар американское министерство юстиции, неспособность которого вынести должный приговор вызвала критику правозащитников и политиков США.



AP

Сделка о признании вины Хантера Байдена провалилась: он заявил о своей невиновности и по-прежнему находится под федеральным следствием, пишет Fox News со ссылкой на федеральных прокуроров. Ожидалось, что сын президента признает себя виновным в двух правонарушениях, связанных с неуплатой налогов, чтобы избежать тюремного заключения по уголовному обвинению в хранении оружия.

Теперь всё внимание обращено на Министерство юстиции США. По данным американских СМИ, федеральный судья Мэриеллен Норейка отклонила сделку о признании вины. Как заявил директор проекта по надзору в Фонде «Наследие» Майк Хауэлл, «что-то прогнило в штате Делавэр — и сегодня судья это учуяла». По его словам, теперь Хантер не сможет использовать эту сделку для избежания тюрьмы по любым обвинениям, которые могут возникнуть в результате продолжающегося расследования в отношении него.

К обвинениям минюста также присоединился Пол Кэменар, советник Национального центра права и политики. Как отмечает Fox News, он считает абсурдным, что лучшее, что смогло придумать министерство юстиции за пятилетний период расследования, — «это пара обвинений в мелком правонарушении и рекомендация условного срока в качестве «урока». Президент организации Judicial Watch Том Фиттон в свою очередь и вовсе заявил, что «это событие должно как минимум привести к возбуждению дела об импичменте генерального прокурора Меррика Гарланда». Глава правозащитной организации также добавил, что это событие придаёт дополнительную актуальность назревающему импичменту против Байдена, и предположил, что «Гарланд скомпрометирован преступным путём».

Как пишет Fox News, в ходе этого спорного судебного заседания судья Норейка настойчиво расспрашивала федеральных прокуроров о ходе расследования и о возможности предъявления обвинений в будущем, а также поинтересовалась у них, находится ли Хантер Байден в настоящее время под активным следствием. Как выяснилось, следствие в отношении сына президента всё ещё идёт в связи с возможным нарушением закона о регистрации иностранных агентов. Более того, правительство может выдвинуть против Хантера Байдена это обвинение, способное повлечь за собой лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс., пишет Fox News.

В конечном итоге Хантер Байден не признал себя виновным, поскольку судья не смогла принять соглашение о признании вины в том виде, в котором оно было составлено. Как отмечает Fox News, она неоднократно высказывала свои опасения по поводу конституционности сделки: по её мнению, основная проблема соглашения заключается в том, что если Хантер Байден нарушит условия сделки, то судья должен будет принять фактическое заключение, прежде чем правительство сможет предъявить обвинение.

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