Миллиардер Тиль предлагает сотрудникам жить рядом с офисом за премию $1 тысячу в месяц

IT-миллиардер и основатель платежной системы PayPal Питер Тиль предложил своим сотрудникам привлекательное вознаграждение в размере $1 тыс. ежемесячно, если они решат обжиться в квартире, расположенной поблизости от рабочего места. Эту необычную практику раскрыл бывший сотрудник Тиля, венчурный инвестор Майкл Гибсон, рассказав об этом Business Insider.

Согласно словам Гибсона, Питер Тиль сам проживал всего в 365 метрах от офиса в Сан-Франциско и поощрял своих подчиненных делать то же самое. Миллиардер видел во введении такой премии двойную выгоду — как для сотрудников, так и для компании.

Тиль убежден, что работники, проживающие поблизости и получающие премию, имеют гораздо больше мотивации задерживаться на работе допоздна. Близость к дому также обеспечивала возможность неожиданных встреч и деловых обсуждений в выходные дни, считал бизнесмен.

«Дополнительным эффектом было то, что мы все приходили в одни и те же заведения после рабочего дня, чтобы немного выпить, поболтать, рассказать истории, поспорить из-за музыкальных вкусов и посмеяться. Я всегда думал, что это мудрое решение», — подчеркнул Гибсон.