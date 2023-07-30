 

Билл Гейтс заговорил о болезни Альцгеймера

30.07.2023, 19:51, Разное
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Билл Гейтс, сооснователь технологической компании Microsoft, запустил свой собственный подкаст под названием “Unconfuse Me”. В первом выпуске этого подкаста он обсудил с гостями важные темы, связанные с последствиями болезни Альцгеймера для его семьи. Эту запись он опубликовал в своем личном блоге, чтобы поделиться своими мыслями и опытом с аудиторией.

Один из главных вопросов, которые звучали в подкасте, был связан с тем, может ли болезнь Альцгеймера рассматриваться с юмором. Билл Гейтс признал, что изначально был скептически настроен к этому вопросу, особенно учитывая сложный опыт, который испытала его семья, сталкиваясь с этой тяжелой болезнью у его отца.

Однако он решил обсудить эту тему с популярным американским комиком Сетом Рогеном. В ходе беседы с актером и его женой Лорен Миллер, которые также активно поддерживают организацию, занимающуюся проблемами людей с болезнью Альцгеймера, были рассмотрены исследования этого заболевания и здоровья мозга.

Основываясь на последних данных медиков, Сет Роген сообщил, что около 40% случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить. Важно обратить внимание на то, что эта болезнь не является исключительно возрастной проблемой, и она может затронуть даже молодых людей.

В результате своих обсуждений Билл Гейтс и Сет Роген сформулировали пять ключевых привычек для поддержания здоровья мозга. Эти привычки включают регулярный сон, физические упражнения, правильное питание, постоянную умственную активность и заботу о своем эмоциональном благополучии.


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