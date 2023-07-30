В школах Хакасии прошёл сбор средств для детей в Африке

В Таштыпском и Боградском районах Республики Хакасия прошел сбор средств под лозунгом «Сёла России – Африке», приуроченный к прошедшему в Петербурге саммиту «Россия – Африка».

Несмотря на летнее время, в сборе поучаствовали тысячи школьников, часть из которых принесли деньги, а часть – канцелярские товары, игрушки, самодельные подарки и другие предметы. Всего удалось собрать 26 миллионов рублей и пяти тонн различных грузов.

Собранные средства планируется направить в самые бедные регионы Африки. За них будут построены или отремонтированы школы для африканских детей. Организаторы сбора рассчитывают, что денег окажется достаточно для улучшения качества обучения около пяти тысяч школьников.

Распределением финансов займётся специальная межрегиональная рабочая группа.

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