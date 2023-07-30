Скотт Риттер – после победы России в украинском конфликте НАТО исчезнет, а Америке придётся пересмотреть своё место в мире

Москва, несомненно, одержит верх в вооружённом противостоянии с Киевом, что приведёт к фундаментальным геополитическим изменениям, заявил в интервью YouTube-каналу U.S.Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. В результате, по его словам, НАТО уступит место новому европейскому альянсу, который перестанет быть инструментом Вашингтона, в то время как Америке, лишившись заметной части влияния, придётся принять положение равной среди равных стран.

Джентльмен по имени Барри оставил голосовое сообщение. И нет, это не Барри Обама, а какой-то другой Барри.

БАРРИ: Скотт, у меня следующий вопрос: когда мир (на Украине. — ИноТВ) наступит, и пыль уляжется, какое место, на ваш взгляд, Америка будет занимать в союзе с другими могущественными странами? Спасибо.

Довольно расплывчатый вопрос, но, возможно, вам удастся на него ответить.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Я думаю, что РФ победит в этом конфликте. И, на мой взгляд, это приведёт к фундаментальной встряске глобальных геополитических реалий.

Я считаю, что НАТО достигло наивысшей точки в Вильнюсе. Дело выставляют так, что он (альянс. — ИноТВ) никогда не был сплочённее. Я напоминаю людям, что Турция и Греция не ладят друг с другом. У Венгрии дела идут не очень хорошо. Франция не позволит НАТО включить в свой состав Японию. Можно было бы продолжать и продолжать. Единства (в организации — ИноТВ) не так много, как принято считать.

НАТО пытается быть силой, которой она стать не в состоянии. Йенс Столтенберг говорит о войсках быстрого развёртывания численностью 300 000 человек. Я просто не вижу, чтобы их можно было получить. Я не думаю, что НАТО обладает возможностью создать такие силы и поддерживать их.

Я думаю, что после окончания украинского конфликта НАТО попытается придумать новую структуру европейской безопасности. Как раз об этом РФ говорила с декабря 2021 года, когда она предлагала два соглашению, посвящённых этому вопросу. Одно — США, другое — НАТО. Я думаю, именно в это направление мы движемся.

А США придётся выяснить, какова правильная роль и каков баланс. Сомневаюсь, что люди хотят, чтобы США расстались с Европой. Но, на мой взгляд, дни, когда Соединённые Штаты стояли во главе обширного военного альянса НАТО, прошли.

Я считаю, что военный альянс НАТО перестанет существовать, и ему на смену придёт европейский альянс безопасности, в котором Америка будет партнёром, но не членом. И, на мой взгляд, это подходящая роль для США — предоставлять некие гарантии безопасности, но не находиться в положении, позволяющим монополизировать европейскую безопасность в интересах безопасности Америки.

Потому что именно это происходит прямо сейчас. НАТО — это просто продолжение американской национальной безопасности и внешней политики. Это инструмент, используемый Соединёнными Штатами.

США придётся научиться ладить с Россией и Китаем. Да, у нас большая, огромная страна. Мы всё ещё обладаем возможностями, которых нет ни у одной другой нации, и мы не собираемся исчезать. Даже когда мы говорим об ослаблении Соединённых Штатов как державы, это не означает, что мы уходим (с мировой сцены. — ИноТВ). Ослабление означает, что наше влияние остаётся большим, но не таким, каким было прежде.

У нас по-прежнему мощная экономика. Мы по-прежнему имеем значительное влияние по всему миру. И ситуация не изменится в мгновения око. Я думаю, что мы перейдём от однополярного мира или, по крайней мере, от такого, в котором, согласно нашим ожиданиям, все будут относиться к нам как к единственному центру. И нам придётся научиться садиться за стол, не ожидая, что мы окажемся во главе стола, сидеть как равные среди наций. И это подходящая роль для Соединённых Штатов.

Дата публикации 29 июля 2023 года

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