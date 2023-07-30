Мнение: Мост между Россией и Китаем, закупка тяжёлых грузовиков и можно ли догнать Китай в электронике

1. Читатели пишут, что недавно построенный мост между Россией и Китаем заработал не только на экспорт, но и на импорт:



Железнодорожный мост «Нижнеленинское-Тунцзян» заработал, наконец, в обе стороны. Не так быстро, как комментаторы у тебя к тому посту прогнозировали — но этот день пришёл. В Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур. Ранее данный мост использовался только на экспорт: за шесть месяцев 2023-го через него было перевезено 909 тыс. тонн угля и 403 тыс. тонн руды.



А ещё до этого много лет стояло пол-моста (китайцы свою часть построили, в РФ что-то пошло не так). Но всё же этот день пришёл.



На ст. Тунцзян поезд прибыл из Харбина, 55 контейнеров с автокомплектующими следуют до ст. Электроугли Московской области.



Организатор — «РЖД Бизнес Актив». Сегодня же частный логистический оператор SWIFT заявил о своих намерениях запустить контейнерный сервис через «Тунцзян — Нижнеленинское» в ближайшие пару месяцев.



Страны договорились о постройке сего моста в 2008 году. Сроки постройки российской части неоднократно переносились.



Пункты пропуска переведены на круглосуточный режим работы. FESCO строит контейнерный терминал вблизи станции Ленинск-2 (рядом с этим мостом). Ввод в эксплуатацию объекта годовой мощностью 340 тыс. TEU намечен на конец 2024 года (ссылка).

2. Мы решаем проблему переброски нашей торговли с Запада на восток не только с помощью создаваемого сейчас теневого флота. До Китая мы можем добраться и по суше. Для этого расширяется пропускная способность железных дорог, но там всё в итоге упирается в строительство дополнительных путей, мостов и тоннелей, а это дело не очень быстрое.

Гораздо оперативнее можно решить проблемы в области автотранспорта. Блогер senib пишет, что Россия резко нарастила закупки тяжёлых грузовиков (ссылка):





По итогам первого полугодия Россия вышла на 4 место в мировом рейтинге.

В прошлом году на четвёртом месте была Бразилия.

Впереди России только Китай, США и Индия.

Источник: https://t.me/truckmarkets

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Сразу отвечу на частые вопросы:

А. Речь идёт только о новых грузовиках.

Б. Речь идёт о регистрациях в ГИБДД (для России). То есть, военные грузовики в эту статистику не входят.

В. Речь идёт о тяжёлых грузовиках (полной массой более 14 тонн).

3. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет (ссылка):

Что нужно России, чтобы догнать Китай в электронике?

На этот вопрос можно ответить просто, или сложно. Если отвечать на вопрос заголовка просто: то для того, чтобы догнать Китай, нашей стране необходимо где-то раздобыть еще около 1 млрд. 300 млн человек населения. <…>

Почему я вообще решил затронуть эту тему? В одной из соседних статей в комментариях читатель посетовал на то, что электронные печатные платы в Китае стоят в разы дешевле чем в России. Удивительно, что человек, знающий сколько стоят печатные платы в Китае (да и вообще знающий, что такое печатная плата), далее рассуждает примитивно на уровне “наши совсем зажрались”.

Кстати, вопрос производства отечественной элементной базы это вопрос того же порядка, люди сетующие на то, что почти вся ЭКБ нашей электроники импорт — тоже рассуждают на примитивном уровне “наши совсем разленились”.

Как-то я побывал на одном известном заводе, производящем печатные платы. И там, конечно, была затронута тема стоимости отечественной продукции и конкуренции с Китаем. Никто, не отрицал, что отечественная продукция дороже, и у этого есть простые объективные причины.

И это не зарплаты. На самом деле в Китае зарплаты уже давно сравнялись в нашими, плюс/минус, и Поднебесная сегодня конкурирует уже не за счет низких зарплат. Это в прошлом.

В Китае вокруг каждого завода тут же вырастает целая экосистема. Около завода производящего электронику, появляется завод по производству печатных плат, рядом заводы, производящие текстолит, химию, расходники для оборудования, ЭКБ. За счет гигантского рынка, один завод тащит за собой как локомотив смежные производства, создавая рынок и для их продукции, что, в свою очередь, максимально снижает издержки. Грубо говоря, в Китае, всё что нужно для производства можно купить буквально за забором — быстро и дешево.

Но смежные производства будут расти только тогда, когда создается необходимый спрос на их продукцию. Не может, например, появиться сначала производство текстолита, а только потом производство плат. Не может появиться производство ЭКБ, если нет производства электроники. Так это не работает.

У нас сегодня серьезный рост производства электроники. <…>

Со временем оно потянет за собой рост спроса на печатные платы и ЭКБ. И это вызовет появление новых заводов и рост производства старых. Рост производства плат и ЭКБ вызовет рост спроса на компоненты, и появление соответствующих производств. И вот тогда, и только тогда, и только при условии наличия достаточного рынка, будут снижаться издержки, а значит и цены. А снижение цен вызовет дальнейший рост спроса: те кто сегодня покупают в Китае, обратят внимание на отечественных производителей.

И, конечно, если бы мы смогли где-то раздобыть еще 1 млрд. 300 млн человек, этот процесс пошел бы веселее. Но увы, нам остается более долгий и сложный путь. Но мы уже по нему идём.

Добавлю от себя, что в целом рассуждения верные, однако низкое качество управления старыми заводами никто не отменял. Новые заводы не строят (или строят мало) по причинам, которые изложил Роман. Ситуация меняется к лучшему, но медленно — в том числе потому, что у потенциальных инвесторов нет доверия к государству. Сегодня ты строишь резисторный завод в расчёте зарабатывать по 5 рублей с одного изделия, а завтра власти меняют правила игры, и ты уже на одном изделии теряешь по 2 рубля.

Конечно, есть старые заводы, которые уже построены. Но там своя атмосфера: зачастую на таких заводах советское ещё руководство, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Электронщики жалуются, что на старых заводах сложно купить товар, сложно получить внятную документацию, ещё сложнее — получить товар именно того качества, которое прописано в контрактах.