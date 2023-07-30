 

Браузер Microsoft Edge увидел в соцсети Маска угрозу безопасности

30.07.2023, 18:30, Разное
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Ребрендинг известной социальной сети Twitter в X привел к появлению предупреждения о возможной угрозе безопасности при посещении сайта через браузер Microsoft Edge. Проблема связана с тем, что в процессе переименования Twitter в X, знакомую птичку заменили на символ Unicode, который внешне напоминает букву X, однако в математическом контексте обозначает произвольное метрическое пространство.

Браузер Microsoft Edge распознал это как потенциальную угрозу безопасности и активировал систему «Изменение значка веб-приложения», предупреждающую пользователей о возможных мошеннических попытках изменить значок или название приложения без предупреждения.

Появившийся значок вызвал настолько серьезные подозрения, что Microsoft Edge выдал следующее сообщение: «Если это веб-приложение пытается обманом заставить вас думать, что является другим приложением, то удалите его».

Бизнесмен Илон Маск, являющийся юридическим владельцем компании, уже окончательно переименовал Twitter, теперь оно официально известно как X Corp. Новая буква также появилась в логотипе соцсети в приложениях для Android и iOS. Кроме того, миллиардер уже заменил старый логотип на крыше штаб-квартиры соцсети в Сан-Франциско.


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