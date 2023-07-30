 

“Сразу в стационар”: 81-летняя Мирошниченко попала в больницу

30.07.2023, 18:20, Новости дня
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Народная артистка РСФСР госпитализирована после тяжело перенесенной пневмонии. Пожилая знаменитость столкнулась с пугающими симптомами, однако вызывать домой врача не стала. 81-летняя Ирина Мирошниченко решила действовать иначе, чтобы не тратить драгоценное время.

Звезда попала в больницу по своей инициативе. Из-за повышенной температуры и признаков простудного заболевания лично отправилась на прием в клинику. “Сразу поехала в стационар, где будут держать под контролем не только простудный вирус и правильно поставят диагноз, назначат лечение, но и купируют давление”, — пишет “Комсомольская правда”.

Журналисты смогли поговорить с артисткой по телефону. Предположительно, у нее грипп, однако точный диагноз поставят лишь по результатам лабораторных исследований. Ирина Мирошниченко уже сдала анализы.

Сообщается, что голос у звезды бодрый, а сама она не видит повода для тревоги. Единственное, актриса боится коронавируса. Когда ранее Ирина Мирошниченко боролась с ковидом, она испытала настоящий ужас, пребывая в “красной зоне”.

Знаменитость не одобряет самолечения, поэтому теперь ее здоровье в руках врачей. По долгу службы, они стараются быстро выявить причину проблем в организме и оперативно разрешить ее. Пока Ирина Мирошниченко уверяет, что с ней все нормально.


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