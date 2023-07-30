 

“Валечке светлая память”: схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью

30.07.2023, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На протяжении совместной жизни Марина всегда была для кутюрье поддержкой. Когда он мужественно сражался с онкологией, супруга не переставала дарить ему тепло и любовь. Валентин Юдашкин не прогадал с выбором жены. Она по-настоящему сильная женщина, которая перенесла большое горе и теперь снова может улыбаться.

В телеграм-канале Марина Юдашкина разместила фото, где позирует в кругу родных. Она показала свою новую реальность под ярким голубым небом и высокими пальмами. На снимке она предстала с дочерью Галиной, двумя подросшими внуками и совсем маленькой внучкой.

Кажется, схоронившая мужа Марина нашла ключ к счастью. Быть может, Валентин Юдашкин наблюдает за ней с того света и радуется за дружную семью.

“Хочется чтобы дети росли в мире красоты, музыки, фантазий, игры, творчества, рисунка и сказки! Чтобы были счастливы! Счастливы дети, счастливы и мы! Всем добрый день!” — написала супруга покойного кутюрье.

Поклонники тепло отреагировали, обсуждая публикацию. Выводы Марины многим пришлись по душе. Мнение жены Валентина Юдашкина нашло позитивный отклик у аудитории.

“Девочки, вы просто супер, а детки такие милые! Здоровья вам, дорогие, вы пример для подражания! А Валечке светлая память”, — написали в комментариях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / BFM TV – «красиво, но дорого» — Корсика недосчиталась туристов из-за инфляции

30.07 / Spiegel – немецкая экономика сократится в 2023 году, каждый третий немец не ожидает улучшений лично для себя

30.07 / Зеленский предложил продлить военное положение на Украине до 15 ноября

30.07 / Отказ Хантера Байдена признавать вину поставил Министерство юстиции США под удар

30.07 / Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро

30.07 / Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

30.07 / Переворот в Нигере лишил Францию самого надёжного и преданного союзника в регионе

30.07 / Скотт Риттер – после победы России в украинском конфликте НАТО исчезнет, а Америке придётся пересмотреть своё место в мире

30.07 / “Сразу в стационар”: 81-летняя Мирошниченко попала в больницу

30.07 / Макгрегор – у Байдена нет иного выхода, кроме как осознать свою ошибку и признать нейтралитет Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика