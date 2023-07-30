 

Макгрегор – у Байдена нет иного выхода, кроме как осознать свою ошибку и признать нейтралитет Украины

30.07.2023, 18:05, Новости дня
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«Мы должны примириться с русскими и признать, что у них есть законные интересы на Украине», — считает полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью Judging Freedom он заявил, что единственный выход из этой ситуации для США — сложить оружие, понять ошибку и признать нейтральный статус Украины.

Мы с вами говорим об этом уже больше года. У США и НАТО нет разумно сформулированной достижимой в военном отношении цели, а в политическом плане у США и НАТО нет выхода. Вы говорили нам о том, что Шольц шепнул на ухо Байдену. Я имею в виду, это говорит о том, что они думают об отступлении, но какой путь отступления есть у Байдена, кроме как признать, что это была колоссальная ошибка, хуже, чем Афганистан?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, я думаю, он должен сказать что-то вроде: украинский народ сделал всё, что от него можно было ожидать. Украинцы мужественно сражались, но теперь борьба должна закончиться. И мы должны примириться с русскими и признать, что у них есть законные интересы на Украине. Это то, чего он делать не желает. 

Во-вторых, он должен признать, что при любом исходе этих переговоров Украина должна сохранить нейтральный статус. Сейчас европейцы (как мне говорят в кулуарах), за исключением британцев, занимают позицию «ну, мы не против, давайте просто покончим с этим». Но остальные, в Лондоне, Вашингтоне и Нью-Йорке, не хотят этого признавать, они не хотят говорить: «Хорошо, мы примем её нейтралитет».

Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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