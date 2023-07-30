Секретный проситель

Президент РФ внезапно произнёс загадочные слова.

На официальном сайте президента РФ вчера, 28 июля 2023 года, за 20 минут до полуночи были опубликованы видео и текст под заголовком: «Владимир Путин провёл встречу с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике».

Запомним: теперь это называется «украинская проблематика». Не мировая, не европейская, даже не российско-украинская. Просто украинская.

Но сенсация, случившаяся на этой встрече, — удивительное признание президента.

ПУТИН. Как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого <мирного> договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей.

В цитате подчеркнуты четыре слова, потому что именно они удивили и даже ошеломили очень многих. Необходимо разобраться.



Встреча Владимира Путина с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике. Фото: Павел Бедняков / РИА «Новости»

Вопрос первый: «нас просили» — это о ком? В краткой вступительной речи (потом встреча шла «в закрытом режиме») Путин 20 раз сказал «мы». Кто эти «мы»?

Люди постарше помнят, как говорили «мы вошли в Афганистан», «мы ушли из Афганистана». Кто были эти «мы»? Кто принимал решение: СССР? советские граждане? армия? Нет, Политбюро ЦК КПСС.

Кто эти «мы», которые в феврале 2022 приняли решение по украинской проблематике? 146 млн жителей РФ (включая грудных младенцев)? 110 млн жителей России, имеющих право голоса? Нет и нет. Армия? Нет, она не принимала решение, она выполняла приказ. Приказ мог отдать только Верховный главнокомандующий, он же — президент страны.

«Нас» и «мы» звучит красиво, вежливо, протокольно-правильно, но, мягко говоря, неточно.

Говорить «мы», также как говорить «они», — означает размывать ответственность, превращать её в коллективную.

Вопрос второй. «Мы» пошли на Киев с гуманной целью: освобождать Украину от власти нацистов. Потом отошли с гуманной целью: сохранение жизни солдат и т.д. Потом и от Харькова отошли с гуманной целью. То есть цель, судя по официальным заявлениям, всегда была гуманная.

А теперь вдруг «нас попросили».

Значит, из-под Киева ушли не из гуманизма, а по чьей-то просьбе. Чьей? — это невероятно важно. Эти неназванные просители — внутри России? Нет, такое исключено. Снаружи? Расскажите, кто?

(Скажи президент США, что его попросили уйти из Афганистана или откуда-нибудь ещё, и он эту просьбу выполнил, — немедленно вся американская пресса потребовала бы ответа: кто проситель? Конгресс начал бы расследование.)

В случае украинской проблематики мы имеем право знать, по чьим просьбам решается жизнь и судьба млн людей?

Встреча Владимира Путина с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике. Фото: Павел Бедняков / РИА «Новости»

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