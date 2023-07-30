Опубликована форма покаяния для граждан, покинувших Россию без уважительной причины

Государственная дума приняла поправки в федеральный закон «О порядке въезда на территорию Российской Федерации».

С 1 сентября 2023 года при пересечении границы гражданам может быть предложено написать письменное покаяние и извиниться на видео за «предательство Родины, а именно отъезд из страны в трудный для неё момент».

Ролики будут публиковаться на специальном государственном портале, который также оснастят функцией поиска и разделом «Покаяние недели».

– Мы видели, как в 2022 и 2023 году из России бежали несознательные граждане, и это в то время, когда их Родина ведёт борьбу со всем коллективным Западом. Теперь эти предатели потянулись назад, так как поняли, что там никому не нужны. Такие люди и будут публично каяться, – рассказала автор поправок Ирина Яровая.

Законом предусмотрено несколько категорий россиян, которые освобождены от необходимости заполнять форму – выехавшие из страны на лечение, в служебные командировки и по «иным уважительным причинам».

Форма покаяния уже утверждена и вскоре будет опубликована на официальном сайте правительства. В ней релоканты-предатели обязаны признать свою вину и взять на себя кровные обязательства «искупить вину перед Родиной в любое время и в любой форме».

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