США боятся задержек в военных операциях из-за хакеров из Китая

Из-за китайских хакеров возникают опасения у разведки Соединенных Штатов Америки о возможных срывах военных операций. Как пишет “The New York Times”, вредоносное программное обеспечение (ПО), обнаруженное в сети энергоснабжения США, может дать Китаю возможность замедлить развертывание американских войск и даже нарушить операции по пополнению запасов, включая возможные действия против Тайваня.

Представители разведки выразили опасения, что китайские хакеры смогли внедрить код, предназначенный для срыва военных действий США в случае конфликта. Это так называемая “бомба замедленного действия”, которая может серьезно повлиять на оперативность и успешность военных мероприятий.

Ранее Белый дом заявил о взломе почты чиновников США китайскими хакерами, которые получили доступ к незасекреченным данным. Эти последние события только усиливают тревоги относительно кибербезопасности и возможного влияния на военные операции страны.