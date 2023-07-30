 

Thermalright представил новые термопрокладки Heilos как альтернативу термопасте

30.07.2023, 17:15, Разное
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Тайваньская компания Thermalright представила инновационные термопрокладки Heilos, которые представляют собой альтернативу привычной термопасте для эффективного охлаждения процессоров ПК. Об этом пишет издание Toms Hardware.

Отличительной особенностью новых термопрокладок является их способ нанесения – они клеятся на компоненты и провода, в отличие от обычной термопасты, требующей аккуратного нанесения на поверхности деталей. Это делает термопрокладки Heilos более удобными в использовании и особенно подходящими для новичков, собирающих компьютеры самостоятельно. Помимо этого, правильное нанесение термопасты может быть сложной задачей, а неправильное может привести к проблемам с охлаждением, что подчеркивает важность прокладок.

Thermalright выпускает термопрокладки Heilos в двух размерах: 40 на 40 мм для платформ AMD AM4/AM5 и 40 на 30 мм для процессоров Intel LGA115X/1200/1700. Толщина каждой версии составляет всего 0,2 мм, что обеспечивает компактность и эффективность в использовании.

По данным Toms Hardware, технические характеристики термопрокладок Heilos не уступают лучшим термопастам от известных производителей, таких как Arctic MX-4 и MX-5. Эксперты журнала отмечают, что новинка обладает впечатляющими показателями теплопроводности и теплового сопротивления, что способствует эффективному охлаждению процессоров.

Ранее другие производители также представляли термопрокладки, но их эффективность охлаждения не могла сравниться с лидирующими термопастами. В отличие от них, новинка от Thermalright обещает предоставить более надежное и эффективное решение для снижения температуры процессоров.

На данный момент компания не раскрыла информацию о ценах и сроках появления термопрокладок Heilos в продаже. Однако эта новинка, безусловно, заинтересует многих энтузиастов, и пользователи с нетерпением ждут возможности приобрести ее в магазинах.


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