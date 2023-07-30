WSJ о новом витке напряжённости в Сирии – РФ хочет разрушить ощущение, что США никто не бросит вызов

В течение нескольких дней у РФ произошло два конфликта с американскими беспилотниками в небе над Сирией, пишет The Wall Street Journal. По словам экспертов, РФ хочет «разрушить ощущение, будто США никто не станет бросать вызов», и заставить Америку сдать позиции на Ближнем Востоке.



AP

Сирия стала новой ареной военного соперничества между Москвой и Вашингтоном, пишет The Wall Street Journal. Насколько велика опасность конфронтации, стало понятно в среду, когда российский истребитель сбросил осветительные ракеты, которые повредили крыло американского беспилотника MQ-9 Reaper, пролетавшего над северо-западной частью Сирии. Ранее в воскресенье был повреждён ещё один американский беспилотник. Впрочем, оба аппарата смогли вернуться на базу.

После эпизода в воскресенье Пентагон назвал поведение российского пилота непрофессиональным. Как отмечает автор статьи, США рассчитывали, что эта критика подействует на Россию, но, как показала ситуация в среду, этого не произошло. Россия, наоборот, возложила вину за столкновение на США, заявив, что американский беспилотник совершил опасное сближение с парой российских самолётов, на что те и среагировали. «США продолжают дезинформировать мировую общественность», — заявил контр-адмирал Олег Гуринов.

Генерал морской пехоты в отставке Фрэнк Маккензи заявил, что стратегия Москвы состоит в том, чтобы попытаться вытеснить американские войска из Сирии в то время, как у Штатов и без того очень скромное присутствие на Ближнем Востоке. «Они хотят сделать игру слишком дорогой для нас, чтобы мы отступили, а не защищали наши позиции, — заявил Маккензи. — Русские стремятся нарастить напряжённость, чтобы её снизить».

Действия Москвы заставили официальных лиц США задуматься о том, как реагировать, в том числе с помощью невоенных средств, если РФ удастся сбить американский беспилотник. Американские военные заявили, что на Ближний Восток прибыла дюжина передовых истребителей F-35, чтобы сдерживать иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Но они также отметили, что самолёты могут при необходимости летать над театром военных действий.

У США в Сирии всё ещё есть около 900 военнослужащих, которые, как заявляется, вместе с курдами продолжают борьбу с остатками «Исламского государства»*. Но эти американские военные действуют на востоке, тогда как террористы обосновались на северо-западе страны. США и ранее запускали беспилотники над северо-западом Сирии, и в течение многих лет РФ и США удавалось избегать прямого столкновения благодаря прямой линии, которая связывала российских командиров в Сирии с американскими коллегами в регионе.

Авторы статьи видят несколько причин, почему ситуация обострилась. Во-первых, миссии двух сторон пересекаются, Штаты пытаются преследовать остатки ИГ на северо-западе страны, где действует и российская авиация. Во-вторых, баланс сил в регионе изменился после того, как США сократили своё военное присутствие. Ещё одним фактором, по словам официальных лиц США, стала всё более агрессивная позиция российских военных в Сирии.

«Русские хотят выглядеть устрашающе и разрушить ощущение, будто США никто не станет бросать вызов», — приводит The Wall Street Journal слова политолога Эндрю Вайса.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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