 

SwebbTV – «вывернули наизнанку» — Швецию тащат в НАТО вопреки Конституции страны

30.07.2023, 16:50, Новости дня
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Правительство и парламент Швеции так сильно жаждут вступления североевропейского государства в НАТО, что готовы «вывернуть наизнанку» Основной закон собственной страны, передаёт SwebbTV. Тем не менее вступление в Североатлантический альянс потребует внесения соответствующих поправок в Конституцию скандинавского королевства.


AP

После начала событий на Украине основное внимание политического класса Швеции было сосредоточено на том, чтобы вовлечь Швецию и шведов в возглавляемый США военный альянс НАТО. Однако судья трибунала Европейского союза Ульф Оберг считает, что в этом процессе есть что-то «глубоко проблематичное». В частности, он имеет в виду утверждение договора о членстве в НАТО обычным парламентским решением, передаёт SwebbTV.

Оберг указывает, что с конституционной точки зрения вступление в военный блок должно быть осуществлено «безупречным» образом. Тем не менее вместо этого шведское правительство и парламент «вывернули наизнанку» десятую главу Основного закона страны о форме правления, согласно которой решения такого рода «в ограниченной степени могут быть переданы международной организации по мирному сотрудничеству, к которой королевство принадлежит или будет принадлежать, или международному суду». Оберг недоумевает, как так получилось, что конституционные предпосылки для передачи права принятия решений в отношении договоров и соглашений НАТО полностью ушли в тень, отмечает SwebbTV.

Юрист подчёркивает, что правительство ошибочно пришло к выводу, что административные обязанности могут быть переданы НАТО или иностранной державе простым решением риксдага. Таким образом, правительство утверждает, что безопасность королевства является административной задачей, а не чем-то, что напрямую зависит от Конституции, и для этого необходимы поправки. Стремление шведских политиков вступить в НАТО ограничено лишь Конституцией королевства, пишет SwebbTV.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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