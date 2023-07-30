АНБ США настаивает на праве слежки за людьми в интернете (все как в России)

Агентство национальной безопасности (АНБ) США выступило против законопроекта, направленного на запрет приобретения пользовательских данных у технологических компаний. Как пишет информационный портал ArsTechnica, АНБ проявило заинтересованность в покупке информации о пользователях у социальных сетей, операторов мобильной связи и прочих компаний, работающих в сфере технологий. Спецслужба обратилась к американским законодателям с просьбой не поддерживать готовящиеся поправки, ограничивающие такую практику.

Представители АНБ утверждают, что им необходимо сохранить возможность отслеживать людей на основе данных о местоположении и другой личной информации, а не только при наличии соответствующего ордера, выданного судом. Таким образом, спецслужба стремится сохранить существующий подход к сбору данных для обеспечения национальной безопасности.

Поправки, вызвавшие дебаты, были предложены в закон о конфиденциальности данных граждан членами палаты представителей Уорреном Дэвидсоном и Сарой Джейкобс. Предложенное изменение прямо запрещает “агентствам США покупать данные, для получения которых в противном случае потребовался бы ордер, постановление суда или повестка в суд”.

Юридический комитет Палаты представителей уже проголосовал за принятие законопроекта, однако окончательное его утверждение затягивается из-за сопротивления со стороны АНБ и американского разведывательного сообщества в целом, которые нацелены на исключение данных поправок из повестки.