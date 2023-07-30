 

Мужа нашли мертвым – певица Натали стала вдовой

30.07.2023, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одно из самых тяжких жизненных испытаний свалилось на плечи звезды 90-х. Хрупкая женщина столкнулась с утратой дорогого человека, который был для нее поддержкой и опорой. Певица Натали пережила смерть второй половинки — ее мужа нашли мертвым.

Продюсера Александра Рудина не стало в 53 года. Бездыханное тело обнаружили на козырьке подъезда московской многоэтажки. В этом доме как раз и жила звездная чета.

Утром Пятый канал связался с артисткой, и та не стала опровергать известие о кончине мужа. Она ответила на звонок дрожащим голосом. Поначалу певица Натали не торопилась комментировать СМИ подробности. Но затем ей пришлось признаться, что стала вдовой.

Сейчас причиной смерти Александра называют осложнения из-за перенесенной коронавирусной инфекции. По данным источника, Рудин не оставил прощального послания.

В последние годы мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до кончины супруг певицы Натали потерял своего отца, что сильно отразилось на эмоциональном состоянии.

Напомним, исполнительница хита “Ветер с моря дул” прожила в браке с Александром Рудиным более 30 лет. За это время певица Натали родила мужу троих сыновей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Стиль Барби побеждает: как создать образ, который подходит под новую тенденцию

30.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Строительство “Сталин-Центра”

30.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Праздничный концерт в честь 90-летия Беломорканала

30.07 / Мнение: О главном враге Украины… Что показал новый «прилёт»?

30.07 / Мнение: Кедми против Кашина: дебаты века

30.07 / Мнение: Судьба туристов

30.07 / Незаменимая вещь для августовских вечеров: как и с чем уместно носить платье без бретелек

30.07 / Мнение: Масс Эффект: Андромеда

30.07 / Миллиардер Тиль предлагает сотрудникам жить рядом с офисом за премию $1 тысячу в месяц

30.07 / Билл Гейтс заговорил о болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика