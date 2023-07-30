 

Российским кинотеатрам запретили показывать западные фильмы без предупреждения о том, что они пропагандируют ложные ценности

30.07.2023, 15:33, Разное
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Отныне российские кинотеатры и телеканалы больше не смогут демонстрировать западные фильмы, не предупредив зрителей о том, что такие ленты пропагандируют ложные ценности и чуждый для здорового общества образ жизни – соответствующий закон приняла в третьем чтении Госдума.

Новые нормы вступают в силу с 1 сентября. Таким образом, в ближайший месяц предстоит записать вступительные ролики, которыми будет предваряться каждый кинопоказ. Предполагается, что с речью к зрителям обратятся люди, которые пользуются большим уважением у всех без исключения россиян – это могут быть патриарх, министр культуры, депутаты Госдумы, известные актёры, режиссёр Никита Михалков. Если фильм длится более 55 минут, предупреждение длительностью не менее 10 минут будет показано повторно в середине сеанса.

Документ также требует, чтобы не менее 15% кадра занимала надпись о том, что образец медиа-продукции произведён в недружественном государстве и может содержать недопустимые сцены, образы или вымышленные ситуации.

Согласно пояснительной записке, закон разработан с целью защиты россиян, в особенности детей, от деструктивного культурного и медийного воздействия извне; он должен обеспечить защиту суверенитета и национальных интересов и содействовать импортозамещению в кинематографе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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