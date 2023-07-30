Трамп призвал остановить поддержку Украины для расследования «коррупционных сделок» Байдена

Во время митинга в Пенсильвании экс-президент США Дональд Трамп призвал конгресс прекратить финансовую помощь Украины, пока федеральные ведомства проводят расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, пишет The Hill. Трамп настаивает на том, что речь идёт о коррупционной схеме, по которой Байдены получили миллионы долларов от украинской энергетической компании Burisma.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп призвал приостановить военную помощь Украине, пока несколько федеральных ведомств не предоставят все доказательства предполагаемых «коррумпированных сделок» Джо Байдена и его сына Хантера, пишет The Hill.

Как рассказывает издание, в субботу на митинге в Эри (штат Пенсильвания) Трамп заявил, что нынешний глава государства «втягивает» страну в конфликт между Россией и Украиной. В качестве доказательства махинаций по подкупу президента Трамп сослался на неподтверждённые советы, опубликованные на прошлой неделе республиканцами из конгресса. В них упоминались старые обвинения в адрес Байденов, якобы получавших миллионы долларов от гендиректора украинской энергетической компании Burisma.

В то время Хантер входил в правление компании, в отношении которой генпрокуратура Украины вела расследование. Джо Байден, будучи вице-президентом администрации Обамы, обвинял украинского генпрокурора Виктора Шокина в коррупции и настаивал на его увольнении. В противном случае Байден грозился не предоставить Украине финансовую помощь в $1 млрд.

В статье подчёркивается, что нет никаких неопровержимых доказательств того, что нынешний президент Соединённых Штатов добился увольнения Шокина, чтобы помочь своему сыну. В то же время Трамп и другие республиканцы неоднократно утверждали, что речь идёт о коррупционной схеме. «В свете этой информации конгрессу США следует отказаться одобрять хотя бы один дополнительный платёж из наших опустевших запасов … пока ФБР, [Минюст] и [Налоговая служба] не предоставят все свидетельства коррумпированных сделок криминальной семьи Байденов, какие у них имеются», — заявил Дональд Трамп.

По словам бывшего главы государства, он часто слышит жалобы на то, что республиканцы узнают о неправомерных поступках Байденов и «ничего с этим не делают». Трамп утверждает, что любой республиканец, который не реагирует на «мошенничество демократов», должен столкнуться с проблемами при переизбрании. «Они не борются так, как должны были бороться», — приводит The Hill сетования экс-президента.

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