Мнение: Зачем Медведев пишет про ядерное оружие?

Если бы какой-нибудь так называемый военкор или блогер из ЖЖ типа colonelcassad , amarok_man, masterok или ilyavaliev регулярно писал о возможности применения ядерного оружия на Украине, думаю, что к автору таких текстов уже давно намертво приклеилась бы репутация паникера и провокатора. Это в лучшем случае. А в худущем – за ним, думаю, уже приехали бы люди в погонах или в белых халатах.

Но когда страшилки о применении ядерного оружия регулярно пишет блогер, трудоустроенный зампредом Совбеза России, невольно возникаете вопрос, зачем он это пишет? Это он приучает своих читателей и народонаселение России к мысли о неизбежности применения ядерного оружия? Или убеждает своих коллег по Совбезу принять решение о применении ядерного оружия?

Вот что написал сегодня Дмитрий Медведев.

Дословно:

«Наши Вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям.

Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт.

Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия.

Другого выхода просто не останется.

Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

С Днём Военно-морского флота России!

P. S. Беспилотный аппарат «Посейдон» присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России».



Отсюда

Зачем Дмитрий Медведев регулярно пишет про ядерное оружие? Есть версии?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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