Топ с открытыми плечами – красивый, но вызывающий элемент одежды: учимся носить его непринужденно

Безусловно, топ с открытыми плечами смотрится весьма эффектно. Этот элемент одежды очень красивый и никогда не выходит из моды. Однако здесь есть один нюанс: все-таки открытый топ является несколько вызывающим. Поэтому не все модницы решаются щеголять в нем.

В связи с этим стилисты предлагают несколько идей, как носить такой вид топа стильно и непринужденно. Они уверяют, что даже ультрашикарные образы можно создавать без особых усилий.

Универсальный черный

Если вы собираетесь купить только один топ с открытыми плечами, то выбирайте изделие черного цвета, и оно вас никогда не подведет. На приведенном фото мы видим на модели классический, простой трикотажный топ объемного кроя, который позволяет ему соскользнуть с плеча. Черный топ хорошо сочетается со всем: от легинсов до юбок.

Спортивный вид

Этот свитшот с открытыми плечами не только создает сдержанную атмосферу 80-х, но и выглядит так же непринужденно, как и мило. В нем присутствует простая черно-фиолетовая гамма, но дополненная графичным верхом и смелыми кроссовками. Майка с толстыми лямками под топом с открытыми плечами придает образу шикарный спортивный вид. Чтобы повторить его, наденьте толстовку с широким вырезом или ту, что на несколько размеров больше.

Легкая повседневность

Любой топ с оборкой на талии выглядит очень симпатично, но если это вариант с открытыми плечами, то он эффектен вдвойне. На фото он сочетается с белыми джинсовыми шортами с необработанным низом. Эластичный вырез рассчитан на то, чтобы открытыми были оба плеча. Кроме того, эластичный материал очень приятен к телу. Такой образ хорош для лета: сборка на талии создает подтянутый вид, а потертый деним придает легкости и повседневности.

Подчеркнутая женственность

Возможно, однажды кто-то надел джемпер с V-образным вырезом, который случайно соскользнул с плеча, – и вуаля! Получился лук с открытым плечом. По мнению стилистов, это один из самых простых способов подчеркнуть женственность образа. Они советуют провести инвентаризацию в своем гардеробе и подыскать там вещь такого кроя, который лучше всего подходит для того, чтобы спустить ее с плеча. Либо ее материал должен иметь достаточную плотность, либо она должна быть большого размера.

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Придание драматизма

Если вы хотите придать образу драматизма, выберите топ с открытыми плечами гипертрофированного объема. Тогда эта вещь будет в вашем наряде доминирующей. Поэтому все прочие детали туалета не должны с ним спорить, отличаясь особой простотой. Объемный топ можно сочетать с брюками или юбкой несложного кроя, а их оттенок должен быть либо тон в тон с верхом, либо близким по цвету, чтобы дополнять его, создавая гармонию.

Неоспоримая привлекательность

Как отмечают эксперты моды, комбинезоны, в том числе и те, частью которых являются укороченные шорты, обладают неоспоримой привлекательностью. Они удобны и симпатичны, а также обладают таким замечательным качеством, как универсальность. Если правильно подобрать к ним аксессуары, то они могут стать частью образа любой тематической направленности.

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Тот, который мы видим на фото, состоит из приталенных коричневых шорт, которые сидят на фигуре модели как влитые, как будто они сшиты на заказ. Они очень удачно сочетаются с облегающим топом с открытыми плечами, буквально сливаясь с ним. Кроме того, открытые плечи, короткие рукавчики и симпатичные бретельки смотрятся очень мило и гармонично, привлекая взгляды окружающих.

Укороченный топ

В таком комплекте будет очень комфортно провести активные выходные. Например, побродить по фермерскому рынку, посетить дегустацию вин и концерт на открытом воздухе. Основой этого стильного, повседневного, но при этом шикарного образа является черный спортивный комплект с топом, открывающим одно плечо. Сегодня укороченный топ – это хит сезона. А мужская рубашка-оверсайз и ковбойская шляпа создают атмосферу бохо. Но самое главное, что эта одежда легкая и удобная.

Идеальное сочетание

Один из вариантов непринужденного ношения топа с открытыми плечами – это выбор для него легкого, летящего материала нейтрального, светло-розового оттенка. У него пышные рукава-фонарики, украшенные деталями, напоминающими длинный шарф. К такому топу не нужны никакие аксессуары, потому что сам по себе он уже напоминает произведение искусства. К нему идеально подойдут джинсы, которые своей простотой уберут излишний пафос.

Парижские флюиды (главное фото)

Как известно, парижанки, как и француженки в целом, славятся удивительным умением одеваться просто, но при этом весьма изысканно и даже шикарно. Они нередко используют классические узоры и однотонные расцветки. Эта тенденция нашла отражение и в топе с открытыми плечами и коротким рукавом. Он не слишком откровенный и обладает сдержанной красотой, которую ему придает тонкая полоска и приталенный фасон. Такой образ является непринужденным и одновременно изысканным, как это и присуще французским женщинам.