Samsung отключила возможность записи видео в разрешении 8К на флагманском смартфоне Galaxy S23 Ultra

Южнокорейский гигант компания Samsung приняла решение отключить функцию записи видео в высоком разрешении 8К на своих флагманских смартфонах Galaxy S23 Ultra. Как пишет издание GSM Arena, пользователи заметили исчезновение данной опции после установки крупного июньского обновления. При этом обновление включало улучшения для камеры и исправление различных ошибок.

Один из обладателей S23 Ultra выразил свое возмущение на форуме Reddit: «Я пытался изменить настройки, сбросить их, очистить кеш, восстановить приложения и так далее. Что здесь произошло, Samsung? Я всегда использовал эту функцию все время без каких-либо проблем до сих пор».

По словам других пользователей устройства, после обновления функция записи видео в 8K и более высоким битрейтом осталась в меню, но активировать ее нельзя. Переключатель перестал быть активным, что не позволяет использовать данную опцию.

Компания Samsung пока не предоставила официального комментария по поводу причин отключения данной функции. Некоторые пользователи предполагают, что такой шаг был предпринят из-за нестабильности работы Galaxy S23 Ultra при записи видео 8К с высоким битрейтом. В то же время другие утверждают, что у них не возникало проблем с работой устройства при записи в высоком разрешении.

Ранее пользователи этого смартфона жаловались на пожелтевшие фотографии после установки обновления.