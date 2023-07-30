 

Мнение: Кто стрелял?

30.07.2023, 14:26, Разное
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А шандарахнуло-то по Москве знатно! Ничего себе… Я-то ничего не знал, мирно спал – но вот утром сообщение про “очередную атаку беспилотников”. До этого как-то не впечатляло, но в этот раз солидно вышло. Грохнуло так грохнуло.

И опять непонятно ничего: что за беспилотники, откуда? Неужели они прямо с Украины летят? Или все-таки поближе – кто-то их тут в сарае собирает и прямо из Подмосковья запускает? Я склоняюсь ко второму варианту, учитывая, что авиамоделирование у нас в стране всегда было развито, спасибо еще СССР.

Атаковали деловой центр Москва-Сити. И опять непонятно – а зачем атаковать ДЕЛОВОЙ центр в ночь с субботы на воскресенье, то есть тогда, когда есть самая минимальная вероятность жертв? Очень аккуратно работают эти террористы… Гуманисты, видать.

В целом всех москвичей, включая меня, можно поздравить: вот уже и обстрелы Москвы стали рутиной. Человек такая сволочь – ко всему привыкает…

Источник: Размышления вольного социолога


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