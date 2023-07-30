В Москве начнут производить аппараты для насыщения крови кислородом

Компания “Технополис Москва” сделала прорыв в индустрии производства техники медицинского назначения. Она представила первый российский мембранный оксигенератор — аппарат искусственного насыщения крови кислородом.

Идеи по его разработке появились несколько лет назад, когда мир потрясла пандемия коронавируса. В настоящее время необходимые тестирования завершены, в ближайшее время устройство зарегистрируют в госреестре.

Долгое время в России пользовались оксигенераторами зарубежного производства, так что отечественная новинка — это позитивное следствие курса на импортозамещение. Сейчас аппараты готовят к выходу на рынок. Производить их будут в Москве на площадке “Печатники”.

В сентябре ожидается первая волна выпуска устройств. Предположительно, сначала представят 10 тысяч готовых экземпляров медтехники, а затем план увеличат до 50 тысяч аппаратов в год.

У разработчиков есть особый секрет производства по склеиванию мембраны оксигенератора. Благодаря этому элементу конструкции, кровь пацинта снабжают кислородом.

Специалисты возлагают на техническое изделие большие надежды, посколько для многих людей такие аппараты играют жизненно важную роль. Их используют для кардиохирургических операций, для борьбы с тяжелой пневмонией, а также при развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности.