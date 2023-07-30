“Выполнена операция”: на лице Долиной проступили следы

Исполнительница хитов “Льдинка”, “Капкан”, “На ветру” преобразилась внешне, используя силу воли и помощь профессионалов. Над образом дивы неплохо поработали медицинские специалисты. Обратившись к врачам, Лариса Долина избавилась от лишнего веса, а ее лицо засияло как-то по-особенному.

Артистка не стесняется заявлять, что выглядит намного моложе своих лет, и всячески опровергает использование фотошопа при обработке фотографий в соцсетях. Поклонники разводят руками, ведь еще лет десять назад Лариса Долина не казалась редкой красавицей, коей предстает сейчас.

О трансформации облика звезды порассуждал хирург Максим Усунгван. По его словам, на лице певицы проступили следы ринопластики. Вполне вероятно, Лариса Долина решила скорректировать форму носа.

При этом врач нисколько не сомневается в том, что королева джаза решилась на подтяжку лица. “Была выполнена операция фейслифтинг”, — высказался эксперт.

Напомним, Лариса Долина не только талантливая особа и яркая личность в российском шоу-бизнесе. Также это любящая мать и заботливая бабушка. Знаменитость приобщает внучку Александру к сценической деятельности, нередко они поют дуэтом.