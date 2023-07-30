«На Украине самое тупое правительство в мире» — американский аноним рассказал распространителю фейков Сеймуру Хёршу о разговорах в кулуарах Белого дома

Сейчас национальная стратегия США в украинском конфликте сводится к тому, что президент Владимир Зеленский может делать всё, что захочет, «без присмотра со стороны взрослых», пишет в своём блоге на Substack известный американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш. Об этом ему рассказал один из его осведомителей, американский чиновник. По его словам, на Украине «самое коррумпированное и тупое правительство в мире» и в Белом доме совершенно не представляют, чего можно ожидать от Киева.



AP

На Украине сейчас разыгрывается «шуточная опера», пишет в своём блоге на Substack известный американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш. Не видно ни конца боевых действий, ни чьей-то победы. Тем временем лжи становится всё больше, отмечает автор.

Недавно Киев уже во второй раз нанёс удар по Крымскому мосту. Как и в предыдущей атаке, администрация Белого дома во главе с американским президентом Джо Байденом сыграла в этом нападении ключевую роль. «Конечно, это были наши технологии, — передаёт Хёрш слова одного из своих осведомителей, американского чиновника. — Дроны управлялись удалённо и были наполовину погружены в воду, как торпеда». При этом источник утверждает, что в правительстве США особо не задумываются о возможных последствиях таких ударов: «Что сделает Путин (в ответ. — ИноТВ)? Мы так далеко не думаем… Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать всё, что захочет. Без присмотра со стороны взрослых».

Глава Кремля же отреагировал на подрыв моста разрывом зерновой сделки и ракетными ударами по портовой инфраструктуре в Одессе, продолжает Хёрш. При этом американский чиновник подчеркнул, что из города на черноморском побережье в сторону Европы идёт отнюдь не одна только сельскохозяйственная продукция: «Экспорт из Одессы включает в себя запрещённые товары, например наркотики, а также нефть, которую Украина получала из России».

На фоне провального контрнаступления украинский президент Зеленский сидит сейчас без какого-либо конкретного плана действий и просто пытается «стойко держаться», рассказал осведомитель: «Как-будто он сирота — бедный бродяга в нижнем белье, — и мы на самом деле не представляем себе, что думает Зеленский и его окружение. На Украине самое коррумпированное и тупое правительство в мире — за исключением Нигерии, — и поддержка Зеленского со стороны Байдена может быть связана только с личным знакомством Зеленского с Байденом, а не только с тем, что он присматривал за сыном Байдена».

По словам чиновника, в американских спецслужбах есть те, кто обеспокоен из-за возможного ответа Путина на недавние атаки украинских беспилотников в центре Москвы. Они задаются вопросом: «Киев на очереди?»

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