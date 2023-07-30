 

Бывший сотрудник ЦРУ – Украину сделали марионеткой с целью «разгромить Россию»

30.07.2023, 14:10, Новости дня
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Запад много лет назад начал реализовывать план по превращению Украины в марионетку для войны с Россией, убеждён экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Как напомнил Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру, в рамках этого плана НАТО и США с 2015 года регулярно проводили с Киевом совместные учения. Украина уже тогда фактически входила в НАТО — и имела крупнейшие по численности внутри альянса вооружённые силы после Америки, подчеркнул бывший разведчик.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший сотрудник ЦРУ: От Зеленского и ещё, по-моему, от Залужного мы слышали жалобы в том духе, что, дескать, «нас это наступление заставили начать, у нас не было всего необходимого». Что же, доля правды в этом есть — в кои-то веки они не врут.

Для Запада смысл всего этого заключается в том, чтобы организовать политическое шоу. Ведь люди слишком мало уделяют внимания всей этой теме с использованием Украины в качестве марионетки для того, чтобы воевать против России. Реализовывать такой план начали много лет назад: в 2014 году было свергнуто поддержанное Россией правительство Украины и посажено на власть правительство, поддержанное Западом; затем начались удары по Донбассу. Россияне на это ответили, обеспечив подкрепление посредством, если правильно помню, таких организаций, как Группа Вагнера, и сражались, пока боевые действия не зашли в тупик.

Но каждый год с 2015-го — и в 2016-м, и в 2017-м — либо НАТО, либо Европейское командование ВС США проводили совместно с Украиной учения. Зачем? А затем, что, хотя Украина и не является членом НАТО официально, де-факто она входит в его состав — её как бы считают членом клуба, хотя у неё ни клубной карты нет, ни личного шкафчика, да и после закрытия не пускают. Для чего им это? А для того, что украинская армия являлась крупнейшей в НАТО силой после американской — у неё было даже больше войск, чем у Турции. А на Украину, Турцию и США, вместе взятых, приходится 80 процентов общей численности сил, которые способно применить НАТО в случае возможного столкновения с противником.

Таким образом, Украину явно воспринимали как этакую марионетку, которую собрались использовать для того, чтобы разгромить Россию.

Дата публикации 27 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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