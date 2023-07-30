 

Бусы уже не нужны, а предложить больше нечего

30.07.2023, 14:08, Разное
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Возможно, у сотрудничества и есть перспективы. Но вряд ли в сфере экономики. Итоги саммита Россия–Африка.

Чтобы оценить перспективы второго саммита Россия–Африка, только что завершившегося в Петербурге, надо вспомнить результаты первого аналогичного саммита, состоявшегося в 2019 году. В тот год на саммите прозвучало обещание увеличения товарооборота между РФ и африканским континентом за пять лет в два раза — до $40 миллиардов.

Пяти лет еще не прошло, но товарооборот не вырос.

  • В 2020 году Африка экспортировала в Россию товаров на сумму всего $1,4 млрд, что составляло 0,4% от общего объема экспортной торговли континента.

  • Импорт африканских стран из РФ в 2020 году составил $8,5 млрд — 1,7% от общего объема импортной торговли.

    • Ладно, сокращение товарооборота в 2020 году можно списать на карантинные ограничения, в 2022 году было, по большому счету, не до африканской торговли, но в благополучном 2021 году наторговать удалось на $17,7 миллиарда, причем экспорт из РФ в Африку составил $14,7 миллиарда, а импорт в Россию из Африки — $3 миллиарда, почти в пять раз меньше. При этом 70% всей африканской торговли с РФ приходится всего на четыре страны: Египет, Алжир, Марокко и ЮАР.

    Чуть более половины всего африканского экспорта в Россию составляют фрукты и овощи, и почти все они поставляются из Египта, Южной Африки и Марокко.

    Из РФ в Африку идет в основном зерно (30% всего импорта), при этом около 95% зернового импорта составляет пшеница. Более половины поставок пшеницы из РФ приходится на самые густонаселенные страны континента: Египет, Судан, Нигерия, Танзания, Алжир, Кения, ЮАР.

    Кроме зерна, Африка также закупает в РФ уголь, нефтепродукты и даже газ. На их долю приходится 18,3% от общего объема импорта.

    Вообще, торговля с Россией для Африки не так уж принципиальна, как может показаться, судя по релизам с саммита. По данным Конференции ООН по торговле и развитию,

    с 2016 по 2020 год на долю РФ приходилось всего 2–3% международной торговли товарами Африки. Для сравнения: Китай обеспечивает почти 20% африканской внешней торговли.

    Правительство не раз советовало российскому бизнес-сообществу обратить внимание на африканский рынок, но даже самые лояльные авторы доклада «Россия и Африка: аудит отношений», выпущенного клубом «Валдай» как раз в июне 2023 года, пишут, что «если провести детальный аудит работы российского бизнеса в Африке за прошедшие четыре года, то мы увидим, что активны и сравнительно успешны в Африке по-прежнему те компании, которые работают там уже как минимум десять лет. Но и они не стали локомотивами и драйверами для новой волны. Заявляемые время от времени в преддверии второго саммита Россия–Африка проекты являются лишь редкими вкраплениями и робкими попытками встроиться в экономическую конъюнктуру текущих реалий в освоении новых рынков».

    Что же мешает российскому бизнесу осваивать континент, обладающий колоссальными запасами природных ресурсов с населением в 1,4 миллиарда человек, которому РФ — в теории — есть что предложить.

    Существует устойчивое представление, что Африка ждет не дождется российский высоких технологий. Логика таких представлений лежит на поверхности — собственной развитой технологической базы Африка не имеет, но правительства африканских стран заинтересованы в новых технологиях, в развитии IT, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, а РФ с ее компетенцией в этих технологиях может стать для Африки одним из основных партнеров.

    Правда, как деликатно подчеркивают эксперты Валдайского клуба, этому поспособствует и разумная финансовая стоимость подобных продуктов и услуг (в отличие, например, от западных аналогов), и сохранившееся доверие к продукции российских компаний со стороны африканцев.

    Другими словами, если РФ предложит африканцам дешевые аналоги западных высокотехнологичных продуктов, то правительства африканских стран могут их и купить.

    Рассуждение совершенно логичное, с ним есть только одна проблема. Производство высокотехнологичных товаров предполагает значительные инвестиции на протяжении многих лет, и если вы планируете выходить с ними на новые рынки, вы должны быть уверены в стабильном платежеспособном спросе на такие товары, причем — на десятилетия.

    Но весь африканский спрос на «высокие технологии» — производная от спроса на африканское сырье в странах первого мира и в Китае. Нет спроса на сырье — нет и денег.

    Есть, правда, и другой вариант — прежде чем продавать в Африку высокие технологии, надо вложиться в модернизацию континента. Речь здесь может идти о сотнях млрд долларов. В марте 2022 года на саммите ЕС и АС в Брюсселе был представлен инвестиционный пакет на $168 млрд по направлениям: энергетика, транспорт, цифровая инфраструктура, здравоохранение и образование. Очевидно, что РФ, с расходной частью бюджета на уровне $320 миллиардов, таких инвестиций не потянуть. А частный бизнес, если и заинтересован в африканском рынке, вряд ли имеет «под рукой такие суммы».

    Так что РФ с Африкой торгует, однако не инвестирует — ее прямые инвестиции не превышают 1% от общего объема иностранных вложений,

    которые по состоянию на 2021 год достигают $250 миллиардов. Крупнейшими держателями иностранных активов в Африке сегодня являются страны Европы во главе с Великобританией ($65 миллиардов) и Францией ($60 миллиардов).

    Все сказанное не означает, что РФ не расширяет своего влияния на африканском континенте. Расширяет. Например,

  • помогает ряду правительств удерживаться у власти,

  • списывает этим странам долги,

  • остается одним из крупнейших поставщиков оружия.

    • Но все это не имеет отношения к модернизации Африки — то есть к повышению способности африканских стран выступать платежеспособными покупателями российских товаров.

    Дмитрий Прокофьев,
    редактор отдела экономики

    Источник: Новая газета


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