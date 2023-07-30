Овны, проводите больше времени с близкими: любовный гороскоп на август 2023

Август 2023 года окажется довольно удачным периодом для тех, кто хочет отыскать свою вторую половинку или признаться объекту воздыханий в чувствах. А вот у семейных пар, наоборот, могут возникнуть трудности, не решив которые сразу, можно ухудшить отношения со спутником жизни. Более подробный любовный гороскоп для своего знака зодиака читайте в нашей статье.

Овен

Одиноким Овнам на этой неделе повезет отправиться на свидание и узнать поближе человека, который давно испытывает симпатию к представителю огненной стихии. Если вы не хотите спугнуть потенциального партнера, то старайтесь не торопить события и не раскрывайте перед ним свою душу раньше времени.

Тем Овнам, что уже состоят в отношениях, стоит сосредоточиться на общении со второй половинкой. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом, если не хотите спровоцировать скандал в вашей семье. В конце недели у молодых пар появится возможность перейти на следующий шаг отношений.

Телец

В августе для одинокого Тельца начнется новый жизненный этап, который будет наполнен страстью, любовью и приключениями. Период окажется удачным, чтобы признаться в любви человеку, который вам нравится. Астрологи рекомендуют сделать это через личную переписку, дав человеку возможность все обдумать.

Семейных Тельцов ожидают новые впечатления от близости с партнером. Тем, кто давно мечтал о продолжении рода, стоит приготовиться к получению приятных новостей. Если вы хотите еще больше влюбить в себя спутника жизни, то обязательно смените стиль в этом месяце.

Близнецы

В первой половине месяца жизнь одиноких Близнецов будет протекать без изменений, однако после 16 августа ситуация изменится кардинальным образом. Многие представители противоположного пола начнут уделять внимание вашей персоне. Главное – не начинайте несколько романов одновременно.

Окольцованным представителям знака удача будет сопутствовать в творческих проектах. Не пренебрегайте возможностью подключить к работе вторую половинку – так ваша связь только укрепится. Чтобы вернуть страсть в отношения, проявите креатив в интимной жизни – партнер будет не против чего-то нового.

Рак

Наконец, одинокие Раки разглядят среди близкого круга общения человека, который полностью удовлетворяет всем требованиям, как любовный партнер. Поскольку знакомы вы уже достаточно давно, вам не составит труда наладить контакт – просто проявите инициативу или хотя бы намекните на свои чувства.

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Между семейным Раком и членами его семьи в августе 2023 года воцарится гармония, которую не смогут разрушить ни враги, ни завистники. Используйте это время, чтобы еще сильнее сблизиться со своей второй половинкой. Ближе к концу месяца появится возможность отправиться в совместное путешествие.

Лев

Львам, что в данный момент не имеют романтического партнера, звезды советуют оборвать связи с прошлым и шагнуть навстречу чему-то новому. Высшие силы помогут вам в совершении данного перехода. Главное – не зацикливайтесь на ранее совершенных ошибках.

А вот тем Львам, что уже нашли партнера, следует сосредоточиться на достижении личных целей, ведь именно от этого будет зависеть благополучие семьи. Обязательно следуйте советам любимого человека, ведь это не только избавит вас от возможных затруднений, но и укрепит взаимосвязь с партнером.

Дева

Одинокой Деве новый месяц принесет новые надежды и оптимистичный настрой. Некоторым представителям стихии Земли даже посчастливится начать отношения с человеком, который долгое время находился рядом. Чтобы достигнуть успеха, постарайтесь сохранить гармонию в душе.

Для нашедших Дев август окажется временем страсти и удовольствий. Во второй половине месяца у вас появится возможность отправиться в романтическое путешествие – не отказывайте себе в этом. Совместный отдых принесет вам только позитивные эмоции и вновь разожжет в вас огонь любви.

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Весы

Наконец, одинокие Весы смогут определиться с тем, кого именно из людей они хотят видеть рядом с собой. Вам удастся быстро построить крепкие отношения, но только если этот человек в настоящий момент одинок. А вот если вы поддадитесь соблазну разрушить чужую семью, то рискуете сильно об этом пожалеть.

Семейным Весам стоит отпустить оценочные суждения, чтобы вторая половинка совершила аналогичное действие по отношению к вам. Также постарайтесь не провоцировать любимого человека на конфликты, ведь любая ссора может обернуться последствиями на несколько лет вперед.

Скорпион

Скорпионам, что пока не состоят в отношениях, следует изменить свою тактику. Старайтесь уделять больше внимания не требованиям к будущему партнеру, а вашему собственному поведению. Вполне возможно, что люди не задерживаются рядом с вами из-за скверного характера.

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Тем Скорпионам, что давно планировали свадьбу, следует задуматься над тем, чтобы сыграть ее в августе. Ваш союз будет крепким и счастливым, особенно если торжество состоится ближе к концу месяца. Для тех, кто уже находится в браке, последний месяц лета окажется благоприятным для зачатия ребенка.

Стрелец

Одинокий Стрелец в этом месяце почувствует, что он готов не только признаться в любви своему объекту воздыхания, но и взять на себя ответственность за построение отношений. Подобная энергия может привести к созданию замечательного союза, поэтому не потратьте ее понапрасну.

Семейным представителям созвездия стоит следовать зову своего сердца. Если вы давно планировали внести разнообразие в вашу жизнь, то делать это лучше всего сейчас. Не бойтесь решиться на эксперименты, которые некоторые люди могут осудить – только вам и вашей половинке решать, чем заниматься.

Козерог

Козерога, который давно ищет спутника жизни, в ближайшие дни окутает гармония и надежда на лучшее. Не забывайте благодарить Вселенную за то, что уже имеете, и тогда она обязательно подарит вам то, чего вы так страстно желаете. А вот если вы недавно пережили расставание, то не стоит впадать в уныние – все наладится.

А вот семейный Козерог может почувствовать, что отношения с партнером больше не приносят положительных эмоций. Это ни в коем случае не должно стать поводом для расставания. Попробуйте разобрать, в чем именно является главная причина ваших проблем, после чего постарайтесь побороть ее.

Водолей

Одинокому Водолею в ближайшие дни стоит очень внимательно выбирать свое окружение. Обратите внимание прежде всего на тех, кто вас воодушевляет, а не подавляет. Также не бойтесь признать тот факт, что раньше вы ошибались в людях – лучше поздно, чем никогда.

А вот семейного Водолея кто-то из друзей или коллег подтолкнет на легкий флирт с человеком, который чем-то будет напоминать первую любовь. Ваше поведение не останется без внимания спутника жизни. Так что если вы не хотите потерять то, что имеете, то постарайтесь удержаться от соблазна.

Рыбы

Рыбам, которые пока не нашли партнера, в августе стоит заняться работой над ошибками. Также постарайтесь не пренебрегать возможностями духовного роста. Не стоит бояться одиночества, ведь если вы сосредоточите энергию на себе, то очень скоро вами заинтересуется сразу несколько потенциальных партнеров.

В жизни семейных Рыб в скором времени появится человек, который попытается разрушить семейное счастье представителя водной стихии. Чтобы этому противостоять, придется научиться контролировать эмоции, а также ценить то, что уже имеете.