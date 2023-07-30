Украинский армрестлер выиграл матч у россиянина, но был дисквалифицирован из-за отказа пожимать руку после поединка

На турнире World Iron Fisting Man в Сараево украинец Николай Дудько победил нейтрального спортсмена из России Петра Галактионова, но отказался пожать руку сопернику, тем самым нарушив правила соревнований.

Украинец объяснил своё поведение запретом украинской федерации армспорта на любые контакты с российскими спортсменами.

– Весь мир должен понять, что россияне это нерукопожатная нация. Приличные люди не должны подавать им руки и тем более прикасаться к ним. Даже если речь идет о спортивном соревновании. Конечно, правила есть правила, но я никогда не пожму руку россиянину, — заявил Дудько.

В свете сложившейся ситуации сборная Украины по армрестлингу рискует отказаться от выступления на чемпионате мира в Алматы. Некоторые эксперты предсказывают, что украинцев на мировом первенстве могут заменить западные инструкторы. В противном случае украинским спортсменам придется выступать на соревновании под нейтральным флагом.

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