 

Украинский армрестлер выиграл матч у россиянина, но был дисквалифицирован из-за отказа пожимать руку после поединка

30.07.2023, 13:33, Разное
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На турнире World Iron Fisting Man в Сараево украинец Николай Дудько победил нейтрального спортсмена из России Петра Галактионова, но отказался пожать руку сопернику, тем самым нарушив правила соревнований.

Война в УкраинеУкраинец объяснил своё поведение запретом украинской федерации армспорта на любые контакты с российскими спортсменами.

– Весь мир должен понять, что россияне это нерукопожатная нация. Приличные люди не должны подавать им руки и тем более прикасаться к ним. Даже если речь идет о спортивном соревновании. Конечно, правила есть правила, но я никогда не пожму руку россиянину, — заявил Дудько.

В свете сложившейся ситуации сборная Украины по армрестлингу рискует отказаться от выступления на чемпионате мира в Алматы. Некоторые эксперты предсказывают, что украинцев на мировом первенстве могут заменить западные инструкторы. В противном случае украинским спортсменам придется выступать на соревновании под нейтральным флагом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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